Ancelotti: "Den Rest kann ich mir nicht erklären"

Real Madrid war dem Aus in der Champions sehr nah - und kam letztlich irgendwie doch weiter. Trainer Carlo Ancelotti wusste nach der Partie auch nicht genau, wie sein Team das geschafft hatte.

Die Königlichen waren gegen Chelsea in den 90 Minuten der regulären Spielzeit total unterlegen. Real spielte sehr passiv, lag mit 0:3 hinten und stand mit dem Rücken zur Wand. "Wir hatten nicht den Hunger, Tore zu schießen. Nach dem 0:2 hatte die Mannschaft einen psychologischen Einbruch. Den Rest kann ich mir nicht erklären", wird Ancelotti auf der Website der Blancos zitiert und hatte dann doch irgendwie eine Erklärung für das Weiterkommen: "Die Magie dieses Stadions hilft den Spielern, niemals aufzugeben."

An ein Ausscheiden dachte Ancelotti nicht eine Sekunde

Dabei war der Coach trotz klarer Unterlegenheit gegen die Blues, die nach 90 Minuten durchaus mehr als drei Tore hätten erzielen können oder gar müssen, niemals davon ausgegangen, dass sein Team ausscheidet. "Ich habe nie gedacht, dass wir ausgeschieden waren, und schon gar nicht im Bernabeu", macht Ancelotti klar. "Es ist schwer zu erklären, aber diese Magie hilft uns. Das hat der ganzen Mannschaft geholfen, zusätzliche Energie zu haben, um das Halbfinale zu erreichen."

Beim Stand von 0:3 wäre Real raus gewesen, und es sah nicht viel nach einem Tor der Königlichen aus. Aber dann rissen sich die Blancos zusammen - und konnten sich bei einem genialen Luka Modric bedanken, der per Außenrist-Flanke den eingewechselten Rodrygo fand, welcher zum 1:3 vollendete. Also auch ein glückliches Händchen vom Coach, der den Torschützen kurz zuvor ins Spiel brachte. "Wenn er ins Spiel kommt, macht er den Unterschied aus. Er hat es schon oft getan", freute sich Ancelotti für Rodrygo.

Zwei spanische Teams im Halbfinale

Es ging also in die Verlängerung, dort war einmal mehr auf Karim Benzema Verlass. Der Franzose, aktuell in absoluter Topform, erzielte seinen vierten Treffer in diesem Duell und köpfte Real eine Runde weiter. "Niemand kann sagen, dass wir die Champions League nicht gewinnen können. Wir haben gezeigt, dass wir bis zum Schluss kämpfen können", so Ancelotti, der mit seinem Team in der nächsten Runde nun auf Manchester City oder Stadtrivale Atletico trifft.

Die Rojiblancos könnten das dritte spanische Team im Halbfinale werden, nachdem auch Villarreal völlig überraschend die Bayern rausgeworfen hatte. Ancelotti fand am Dienstagabend sogar noch die Zeit, das "Gelbe U-Boot" zu loben: "Ich möchte Villarreal gratulieren, weil sie eine starke Leistung gezeigt haben, und Unai (Emery, d.Red.), weil am Ende nur wenige dachten, dass der spanische Fußball zwei Mannschaften im Halbfinale der Champions League haben würde. Es gibt bereits zwei, und es könnte noch eine dritte geben."

