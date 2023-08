Ancelotti beantwortet die Torhüter-Frage - und wird in der Abwehr erfinderisch

Für Real Madrid begann die neue Saison mit zwei personellen Hiobsbotschaften. Auf einen Kreuzbandriss haben die Königlichen reagiert. Und auf den anderen?

Im schnelllebigen Fußballgeschäft hatte Real Madrid nicht lange Zeit, die erste zweier Schocknachrichten zu verarbeiten. Inzwischen haben die Königlichen auf den Kreuzbandriss von Weltklasse-Keeper Thibaut Courtois reagiert und Kepa Arrizabalaga für ein Jahr vom FC Chelsea ausgeliehen.

In die Liga-Saison, die mit einem überzeugenden 2:0-Auswärtssieg in Bilbao begonnen hatte, war Real noch mit Courtois' ukrainischem Ersatzmann Andriy Lunin gestartet, dem eine ganze Saison als Nummer eins aber offensichtlich noch nicht zugetraut wird. Rückt der 24-Jährige jetzt also gleich wieder ins zweite Glied?

Eine Chance hat Lunin noch - eine realistische?

Noch nicht, ließ Ancelotti vor Madrids Gastspiel am Samstag in Almeria (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) verlauten. "Kepa gewöhnt sich erst noch ein, daher machen wir morgen mit Andriy weiter", gab der Italiener Lunin am Freitag eine Startelf-Garantie. Für den Back-up, der seine seltenen Chancen bislang noch seltener wirklich überzeugend nutzen konnte, eine riesige Chance, vielleicht doch noch einen Fuß in die Tür zu bekommen.

"Kepa hat schon ein sehr hohes Niveau, Lunin fehlt vor allem internationale Erfahrung", kommentierte Ancelotti allerdings die Frage nach einem möglichen Wechselspiel. Der 64-Jährige scheint sich, wenn Lunin gegen Almeria nicht über sich hinauswächst, bereits festgelegt zu haben.

Das gilt auch für das Nachrüsten in der Innenverteidigung, wo sich Eder Militao - die zweite Schocknachricht - nur kurz nach Courtois ebenfalls einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Es wird kein Nachrüsten geben. "Wir sind mit David Alaba, Antonio Rüdiger und Nacho auf dieser Position gut besetzt", findet Ancelotti, der anschließend auch mehrere Madrider Nachwuchsspieler aufzählte, die einspringen könnten.

Ob wirklich auf Marvel aus der zweiten Mannschaft als vierter Innenverteidiger gebaut wird, der in dieser Woche mittrainiert hat, ist aber fraglich. Zuletzt gab es stattdessen Gerüchte, Ancelotti würde zur Not mit dem 1,73 Meter großen Rechtsverteidiger und Kapitän Dani Carvajal in der Zentrale planen.