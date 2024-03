Analyse in Grafiken: Was Kroos der DFB-Elf geben kann

Toni Kroos kehrt Ende März in die Nationalelf zurück. Der kicker hat seine 106 Länderspiele unter Datengesichtspunkten analysiert. Was der Routinier liefert - und wo er anfällig ist.

Bei der EM im eigenen Land ist Toni Kroos im Alter von 34 Jahren wieder Teil der deutschen Nationalmannschaft. Mehr als elf Jahre trug er das DFB-Trikot, bis er nach der EM 2021 seinen Rücktritt erklärte. Nun soll er Bundestrainer Nagelsmann helfen, Deutschland aus seiner Fußball-Krise zu befreien. Aber ist Kroos dafür der richtige Mann? Unsere Datenredaktion hat seine Nationalmannschafts-Karriere genauer untersucht.

Drei Pleiten zum Start

Seine ersten Spiele im DFB-Dress gegen Spanien, Frankreich und Italien gingen allesamt verloren. Nur gegen andere europäische Top-Teams wie Belgien, die Niederlande und England gelang dagegen im ersten Kroos-Spiel ein Sieg. Bei den kommenden Gruppengegnern der EM ist Schottland das einzige Team, gegen das Kroos schon einmal an einem Tor beteiligt war: Bei dem 3:2-Sieg über die Schotten im EM-Qualifikationsspiel im September 2015 legte er das 1:0 durch Thomas Müller auf. Gegen die anderen EM-Gruppengegner Schweiz und Ungarn blieb Kroos allerdings in insgesamt fünf Spielen torlos.

Tiefpunkt 2018 - Weiße Westen 2013 und 2017

Die Bilanz von Kroos in der Nationalmannschaft ist überwiegend positiv. Besonders bitter verlief jedoch das Jahr 2018 mit der DFB-Elf. Neben der verpatzten WM mit Niederlagen gegen Mexiko und Südkorea unterlag Kroos dazu in Testspielen und der Nations League gegen Brasilien, Frankreich und der Niederlande. Dazu kamen drei Unentschieden. Unbesiegt blieb Kroos dagegen in den Jahren 2013 und 2017. Gegen namhafte Gegner wie England, Italien und Frankreich setzte es keine einzige Niederlage.

Kroos - schlechterer Schnitt in den Pflichtspielen

Insgesamt ist der Punkteschnitt von Kroos-Spielen (2,08) besser als die von Spielen ohne ihn (1,83). Umgekehrt ist es allerdings bei der Punkteausbeute aus Pflichtspielen. Da war die deutsche Elf besser, wenn Kroos nicht gespielt hat. Mit Kroos lag sie im Schnitt bei 2,16 pro Spiel, ohne ihn bei 2,41. Dazu kommt, dass mit Kroos die deutsche Mannschaft alle 40,8 Minuten ein Tor erzielt, ohne ihn alle 37,1 Minuten. Insgesamt fielen mit ihm auf dem Feld 204 Tore, aber 222 ohne hin.

DFB anfälliger mit Kroos als Doppelsechser

65 seiner 106 Länderspiele bestritt Kroos für Deutschland in der Startelf auf der Doppelsechs. Besonders häufig war dabei Sami Khedira sein Positionspartner. Als Achter lief Kroos 18-Mal auf. Die offensivere Position konnte er in vier Tore und acht Assists ummünzen. Bemerkenswert: Wenn Kroos auf der Doppelsechs spielte, verlor er umgerechnet jedes fünfte Spiel mit der Nationalmannschaft. Spielte er allerdings alleine als Sechser oder auf einer anderen Position, unterlag er nur jedes achtes Spiel.

Kroos bedient am liebsten Müller und Hummels

Mit Thomas Müller, seinem ehemaligen Teamkameraden beim FC Bayern, harmonierte Kroos in der Nationalelf am besten. Fünf Tore sind in Zusammenarbeit entstanden, darunter drei nach einer Vorlage von Kroos für Müller. Nur Mesut Özil hat bisher mehr Müller-Tore für die Nationalmannschaft vorbereitet. Auch das Duo Kroos/Hummels konnte schon vier Scorerpunkte sammeln. Jedes Tor legte Kroos auf, Hummels traf immer per Kopf.

Nur mit Kroos funktionieren die DFB-Standards zuverlässig

An 14 der letzten 51 DFB-Tore nach einer Ecke oder einem Freistoß war Toni Kroos beteiligt. In den Jahren 2022 und 2023 traf Deutschland insgesamt nur dreimal nach eigenen Ecken oder Freistößen. Einmal verwandelte Kroos im DFB-Trikot einen Freistoß direkt: beim 2:1-Sieg über Schweden am 2. Spieltag der WM 2018. Damals traf Kroos in der Nachspielzeit zum Siegtreffer. Übrigens: Wann immer Kroos an einem Tor nach einer Ecke oder einem Freistoß beteiligt war, hat die deutsche Mannschaft das Spiel noch nie verloren.

Schwarzer Fleck Weserstadion - München lässt hoffen

Fast in jedem deutschen Stadion, in dem Kroos mit der Nationalmannschaft auftrat, gelang ihm auch mindestens ein Sieg. Die einzige Ausnahme ist das Weserstadion: Das einzige Spiel, das Kroos dort mit der DFB-Elf absolvierte, war ein Testspiel gegen Frankreich im Februar 2012. Am Ende stand dort eine 1:2-Niederlage fest.

Doch auch das Berliner Olympiastadion dürfte nicht zu den Lieblings-Spielorten von Kroos zählen. In vier Spielen gelang nur ein Sieg. Die Testspiele gegen Brasilien und England verlor Kroos in der Landeshauptstadt jeweils knapp. Gegen Schweden stand es in Berlin im Oktober 2012 nach einem denkwürdigen WM-Qualifikationsspiel 4:4. In den Stadien in München, Frankfurt und Stuttgart, wo die deutsche Elf ihre EM-Gruppenspiele austragen wird, hat Kroos insgesamt 9 von 15 Nationalspielen gewonnen.

Timo Schmidt/Christoph Huber