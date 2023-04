Sechster Sieg in Serie: Draisaitls Oilers haben Platz 1 im Visier

Durch den sechsten Sieg in Serie haben Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers Platz 1 in der Pacific Division der NHL kurz vor Ende der Regular Season weiterhin im Visier.

Bei den Anaheim Ducks setzten sich die bereits für die Play-offs qualifizierten Oilers am Mittwoch (Ortszeit) mit 3:1 durch. Draisaitl, der sich zuletzt in bestechender Form gezeigt hatte, blieb nach längerer Zeit erstmals ohne Torbeteiligung. Zuvor hatte er in 13 Spielen immer gepunktet, zehn Tore und 17 Assists verbucht.

Die Tore für Edmonton besorgten diesmal Klim Kostin (30.) in seinem 100. NHL-Spiel, Nick Bjugstadt (33.) und Zach Hyman (59.) ins leere Tor. Mit seiner Vorlage zum 3:1-Endstand erreichte auch Ryan Nugent-Hopkins die Marke von 100 Scorerpunkten (36 Tore, 64 Assists).

Drei Spieler mit 100 Punkte schaffte zuletzt Pittsburgh 1996

Von den acht Spielern, die diese Marke in der laufenden NHL-Saison bislang geknackt haben, tragen drei das Trikot der Oilers. Connor McDavid, dessen Serie von aufeinanderfolgenden Spielen mit Torbeteiligung bei 13 steht, führt die Wertung mit 148 Punkten an, Draisaitl folgt mit 123 dahinter. Drei Spieler mit mindestens 100 Punkten hatten in der NHL in einer Saison zuletzt die Pittsburgh Penguins 1995/96 mit Jaromir Jagr, Mario Lemieux und Ron Francis gestellt.

"Viele von den Jungs sind dieses Jahr hungrig, nachdem wir letztes Jahr ein bisschen auf den Geschmack gekommen sind", sagte Nugent-Hopkins im Bezug auf das Erreichen des Western-Conference-Finals vergangene Saison, in dem es ein 0:4 gegen den späteren Stanley-Cup-Sieger Colorado Avalanche gesetzt hatte.

Im Endspurt haben die Oilers nun die Divisionskrone im Visier: In der Tabelle der Pacific Division rücken die Oilers damit den Vegas Golden Knights auf die Pelle. Drei Spiele vor dem Ende der Regular Season beträgt der Rückstand nur noch einen Punkt, wobei Kontrahent Las Vegas eine Partie weniger absolviert hat.