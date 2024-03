Block mit der Sirene: Alba auch in Istanbul glücklos

Am Dienstag verlor Alba Berlin in der Euroleague nur knapp gegen Spitzenreiter Real Madrid, zwei Tage später war es in Istanbul noch knapper: Bei Anadolu Efes gab es ein 84:85 und damit wieder nicht den sechsten Saisonsieg.

Enge Kiste am Bosporus: Ercan Osmani (li.) von Anadolu Efes gegen Sterling Brown von Alba Berlin. picture alliance / Anadolu