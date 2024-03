Anadin Suljakovic: "Ich bin nur zufrieden mit den letzten 15 Minuten."

Die HSG Wetzlar verpasst ein Unentschieden oder gar einen Heimsieg gegen die SG Flensburg-Handewitt nach einer furiosen Aufholjagd nur denkbar knapp. Das Spiel endet 30:31 (15:19). Torwart Anadin Suljakovic zog nach dem Spiel im Dyn-Interview ein Fazit.

"Man muss immer bis zur letzten Sekunde kämpfen", sagt Anadin Suljakovic nach dem Spiel am Dyn-Interview. Gekämpft hat seine Mannschaft auf jeden Fall. Trotz eines zwischenzeitlichen Neun-Tore-Rückstands holte Wetzlar in den letzten 15 Minuten Tor um Tor auf und schaffte nach einem 7:0-Lauf den 29:30-Anschlusstreffer.

"Wieso ich auf die Mannschaft stolz bin: Weil wir bis zur letzten Sekunde gekämpft und auch an diesen einen Punkt geglaubt haben. Leider, wenn du etwas gegen eine Mannschaft wie Flensburg erreichen möchtest, musst du 60 Minuten so spielen", so Anadin Suljakovic weiter. Am Ende reichte es nicht für einen Sieg. 25 Sekunden vor Schluss hatteWetzlar die Chance zum Ausgleich - und verlor den Ball.

"Ich bin nur zufrieden mit den letzten 15 Minuten. Man muss ehrlich sein: Wenn wir die ersten 45 Minuten so spielen, wie die letzten 15 Minuten, dann brauchen wir kein Glück im letzten Angriff", trauerte Anadin Suljakovic dem zwischenzeitlichen 19:28 zusammen, das nach 45 Minuten auf der Anzeigetafel stand.

"Wenn wir noch etwas mehr in den nächsten Spielen erreichen möchten, müssen wir diese 15 Minuten mitbringen", blickt Anadin Suljakovic angesichts der mit 11:3 gewonnen Schlussviertelstunde abschließend auf die kommenden Aufgaben. Am Donnerstag geht es für die HSG Wetzlar in Lemgo weiter.

