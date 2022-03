An seinem Geburtstag fing der Krieg an: Der TuS Platten bangt um Dima Shuklin

Ein Dorfverein aus Rheinland-Pfalz will sich der Hilflosigkeit nicht ergeben. Spieler Dmytro Shuklin, ein gebürtiger Ukrainer, sitzt im Kriegsgebiet fest und darf das Land nicht verlassen. Von einem kleinen Schicksal in einer großen Tragödie.

Der 24. Februar war sein Geburtstag. Vier Tage zuvor war Dmytro Shuklin mit Frau und Kindern nach Kiew geflogen, seine Eltern, seinen Bruder besuchen. Olexandrija, die alte Heimat in der Zentralukraine, noch war es möglich, vielleicht zum letzten Mal für lange Zeit. Die Lage war konfus: Warnungen hier, Beschwichtigungen dort, lange Tische, schroffe Worte. Weltpolitik.

35 Jahre alt ist Shuklin am 24. Februar geworden, doch anstatt Ständchen und Kuchen wartete eine Tragödie. Mit ihm wurden weite Teile der Welt überrascht von den russischen Truppen, die nicht nur, wie angenommen, im Donbas über die Grenze kamen, sondern auch im Norden, Nordosten, Süden. Shuklin nahm sofort Frau und Kind und setzte sich in das Auto seines Bruders Richtung polnische Grenze. Er fuhr stundenlang, wie Hunderttausende mit ihm. Am Ende, kurz vor der Grenze, ging es binnen 24 Stunden nur noch zwei Kilometer voran.

Seit neun Jahren in Deutschland

Platten, Landkreis Bernkastel-Wittlich, unweit der sich durch die Landschaft schlängelnden Mosel. Keine tausend Einwohner zählt die Gemeinde im Herzen von Rheinland-Pfalz, die Zentralukraine ist rund 2000 Kilometer Luftlinie entfernt, nicht viel weiter als Mallorca. Hier sitzt Ingo Herges und erzählt von Dima, wie Shuklin im Dorf genannt wird. Er wohne seit neun Jahren in der Bundesrepublik, ist verheiratet mit einer Deutschen, seine Kinder seien acht und zehn, er habe einen unbefristeten Aufenthaltstitel, einen Arbeitsvertrag, sei aktiv und engagiert im Verein, habe Verpflichtungen. Aber Shuklin kann gerade nicht hier sein. Nach viereinhalb Tagen im Auto, erzählt Herges, seien Dima und seine Familie am Montagabend an der polnischen Grenze angekommen. Frau und Kinder durften passieren, aber männliche Staatsbürger zwischen 18 und 60 Jahren dürfen nach einem Erlass die Ukraine nicht verlassen. Die Beamten schickten Shuklin zurück ins Landesinnere.

"Seine deutschen Papiere haben niemanden interessiert", sagt Herges, und es klingt nicht etwa Empörung über das Verhalten der Grenzer durch. Er erzählt es, wie es ist: "Ich habe ein Bewusstsein dafür, wenn es heißt: Es ist Krieg, du musst dein Land verteidigen." Herges arbeitet selbst bei der Bundeswehr, aber: "Dima will einfach nach Hause. Er hat zwar einen Pass, in dem steht, dass er Ukrainer ist, aber er fühlt sich als Deutscher. Er sagt: Meine Arbeit, meine Freunde, meine Hobbys, alles ist hier in Deutschland." Und inzwischen ist auch seine Familie wieder hier in der Nähe von Trier, angekommen nach einer Flucht-Odyssee; traumatisiert durch das Erlebte. Die Kinder würden psychologische Betreuung bekommen.

Der Hilflosigkeit nicht ergeben

Was tun in dieser Situation für einen von ihnen? "Es ist einfach so: Wenn jemand Hilfe braucht, helfen wir ihm", sagt Herges, ehemaliger Funktionär beim TuS Platten. Dort, beim Kreisliga-Verein, kickt Shuklin seit Jahren in der ersten Mannschaft. "Er ist Mannschaftskollege, Freund, einer von uns." Natürlich sind sie in Platten so hilflos wie überall anders auch, aber sie wollen sich der Hilflosigkeit nicht ergeben. So habe man sich an die Politik gewandt, an Medien und Hilfsorganisationen. Aber mit welchem Ziel? "Wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass dieser Mann da nicht hingehört. Er gehört nach Deutschland. Er war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Das höchste Ziel ist, dass wir ihn nach Hause kriegen. Aber ich weiß, dass die Chance minimal ist, dafür bin ich Realist genug."

Man wolle versuchen, ob mit offiziellen und amtlichen Begleitschreiben nicht doch noch ein Grenzübertritt möglich werde, oder eine Evakuierung eventuell durch Hilfsorganisationen vor Ort erreicht werden könne, schreiben die Unterstützer Shuklins in einem offenen Brief an Bundes-, Landtagsabgeordnete und Landrat. Zu Shuklin selbst hält Herges derweil täglich Kontakt. Ihm gehe es gut, es sei nicht so, dass sie ihn eingezogen und eine Waffe in die Hand gedrückt hätten. Noch nicht. "Dima sagt: Meinen größten Respekt all denen bei euch, die helfen wollen. Aber ich finde, der Respekt gehört ihm, dem Volk."

"Ich sage ihm immer, 'dein Job ist: bleib gesund, pass auf dich auf und halte durch. Lass uns von hier aus versuchen, was möglich ist'", sagt Herges. Shuklin selbst habe ihm kürzlich ein Bild von sich geschickt, im Trainingsanzug des TuS Platten. "Den brauchst du bald wieder", habe er ihm geantwortet.