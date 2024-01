An Neuer vorbei: Casteels verlässt die Liga mit einem Rekord

Die notwendigen 17 Minuten zum neuen Bundesligarekord hat Koen Casteels eingefahren. Insgesamt 737 Minuten blieb der Belgier im Tor des VfL Wolfsburg gegen Mainz 05 ohne Gegentor. Jedoch: Der 1:1-Ausgleich durch Silvan Widmer verhagelte dem Schlussmann die persönliche Freude.

Nein, so richtig wusste Koen Casteels laut eigenem Bekunden gar nicht, um welchen Rekord es da ging. 737 Minuten blieb der Torwart des VfL Wolfsburg gegen Mainz 05 nun unbezwungen, damit löste er Manuel Neuer als Rekordhalter hab, der mal gegen Eintracht Frankfurt 693 Minuten lang nicht hinter sich greifen musste. "Schöne Statistiken für euch", reagierte Casteels. "Vielleicht werde ich mal nach meiner Karriere darauf zurückschauen. So direkt nach dem Spiel bedeutet mir das nicht so viel."

Widmer beendet Casteels‘ Serie sehenswert

Silvan Widmer nämlich hatte die Serie schließlich mit einem sehenswerten Treffer gestoppt, hatte Casteels mit seinem Schuss aus halbrechter Position ins lange Eck kräftig überrascht. Und dem VfL damit die erhofften drei Punkte entrissen. Unglücklich für Wolfsburg, aber auch nicht unverdient.

Und irgendwie, findet Casteels, auch symptomatisch für die ganze Spielzeit. "Die Saison ist schwer. Wir müssen hart arbeiten und das Glück auf unsere Seite bringen." Diese Sache mit Glück und Pech, die die Wolfsburger nun schon seit geraumer Zeit anbringen. Doch ist es wirklich Pech, wenn hochkarätige Chancen wie von Jakub Kaminski und Sebastiaan Bornauw ungenutzt bleiben und wenn die Mainzer wie beim Ausgleichstreffer erst unbehelligt quer durch die Spielhälfte der Gäste laufen und dann unbedrängt abschließen können?

Der Belgier: Noch nicht zurück in die Heimat, Abschied aus der Bundesliga

Für Casteels war es jedenfalls das 21. Gegentor im 14. Saisonspiel, der Belgier geht nun in sein letztes Halbjahr bei den Niedersachsen. Wie es weitergeht, ist noch offen, klar ist für den 31-Jährigen jedenfalls, das sagte er dem NDR, dass er (noch) nicht in seine belgische Heimat zurückkehren und auch nicht in der Bundesliga, wo er für Hoffenheim, Bremen und den VfL spielte, bleiben wolle. Der Routinier verlässt also das deutsche Oberhaus - immerhin mit einem Rekord. "Mit diesem bleibt er der Bundesliga erhalten", freut sich Trainer Kovac, ahnt aber: "Er hätte sich sicher gefreut, wenn er auch zu null gespielt hätte." Weswegen den Schlussmann der persönliche Erfolg schlicht (noch) nicht interessierte.