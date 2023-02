An Messis Seite: Umut Gültekin bei FIFA-Verleihung

Als FIFA-Weltmeister wurde Umut Gültekin zu den "The best FIFA Football Awards" eingeladen. Dort traf er auf viele Größen des Fußballs - ob Weltmeister oder Alltime-Ikone.

Was haben Lionel Messi und Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin gemeinsam? Beide sind Weltmeister. Im Winter vergoldete Messi seine Karriere mit dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft. Gültekin gewann bei seiner ersten Teilnahme im Sommer dramatisch im Elfmeterschießen den FIFAe World Cup.

Anlässlich dieses Triumphes wurde der Leipziger nun zum "The Best FIFA Football Awards" eingeladen. Vor Ort konnte Gültekin sich mit dem ein oder anderen Fußballstar ablichten lassen. Ein Portfolio an Ikonen, bei dem sich die Frage stellt, welche größer ist. Allen voran stellte sich Messi, der an diesem Abend als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet wurde, für ein gemeinsames Bild bereit.

Gültekin mit Ronaldo. FIFAe

Aber auch andere Größen des Sports und Gewinner des Abends ließen sich mit dem frisch gebackenen kicker eFootballer des Jahres ablichten. Allen voran Alltime Ikone Ronaldo, aber auch Weltfußballerin des Jahres, Alexia Putellas, oder Emilio Martinez. Der Argentinier erhielt die Auszeichnung als Torhüter des Jahres.

Wie Gültekin auf Twitter schrieb, gab es allerdings auch einen kleinen Wehrmutstropfen. Mit Kylian Mbappé sollte sich der Foto-Wunsch nicht erfüllen, obwohl er "ein Meter neben mir" war, so 'RBLZ_Umut' - verziert mit einem lächelnden Emoji, das eine Träne vergießt.

Preisverleihung am 1. März mit Gewinnspiel auf Instagram

Angesichts des Erlebnisses sollte diese jedoch schnell getrocknet sein. Zudem steht bereits das nächste Highlight an. Am 1. März streamen wir die Preisverleihung des kicker eFootballer des Jahres live über Instagram aus der Red Bull Arena in Leipzig.

Dann haben alle kicker eSport-Follower die Möglichkeit, Tickets für ein Heimspiel der Roten Bullen ihrer Wahl zu ergattern. Was dafür zu tun ist, könnt ihr auf unserem kicker eSport-Instagram-Kanal nachlesen. Die Gewinner wird 'Umut' bei uns auf Instagram verkünden. Zu den Teilnahmebedingungen geht es hier.

Sportlich geht es für den FIFA-Weltmeister direkt nach der Verleihung weiter. Dann spielt RB Leipzig um den Staffelsieg in der Süd-Ost-Division der Virtual Bundesliga. Ob er allerdings spielen wird, ist unklar, verletzte sich Gültekin vor einigen Wochen an der Hand. Schon beim letzten Spieltag wirkte er nicht mit.