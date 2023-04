"An die Tanksäule hängen": Carl Zeiss Jena freut sich aufs Topspiel in Cottbus

Mit einer großen Portion Selbstvertrauen kann der FC Carl Zeiss Jena am Mittwoch zum Spitzenspiel zu Energie Cottbus reisen. Trainer René Klingbeil bemüht sich, den Druck von seinem formstarken Team wegzuhalten.

Der FC Carl Zeiss Jena ist nach zehn ungeschlagenen Spielen in Folge wieder näher an die Spitzenteams herangerückt. Durch den Auswärtssieg beim SV Lichtenberg 47 (2:0) am Samstagnachmittag trennen die Thüringer mittlerweile nur noch vier Zähler von Energie Cottbus. Doch der Sieg war hart erkämpft. "Es ist nicht einfach, bei Lichtenberg 47 zu gewinnen. Das ist eine Truppe, die sich dagegenstemmt und den Verbleib in der Liga mit allen Mitteln haben will", sagte Cheftrainer René Klingbeil. Mittelfeldspieler Lukas Lämmel sorgte letztlich mit seinem Traumtor aus 18 Metern kurz vor der Halbzeitpause für den Brustlöser, Max Grimm erhöhte nach 55 Minuten auf 2:0.

Das Motto von Klingbeil, stets nur von Spiel zu Spiel zu denken, hat sich mittlerweile bezahlt gemacht. Der 42-Jährige betont, dass sich seine Elf die neue Ausgangslage verdient hat: "Du bekommst im Leben nichts geschenkt, du musst dir alles erarbeiten. Und jetzt haben wir ein richtig geiles Spiel in Cottbus", sagt er.

Am Mittwoch kommt es im Nachholspiel des 24. Spieltages zum Aufeinandertreffen in Cottbus. Mit einem Sieg im Stadion der Freundschaft könnte Jena im Saisonendspurt noch einmal oben angreifen. Doch Klingbeil sagt: "Wir haben keinen Druck, wollen Spaß haben." Bis Mittwoch werde man sich "an die Tanksäule hängen, Kraft tanken und regenerieren", wie es der Coach formuliert.

Variables Angriffsspiel

Unter Klingbeil, der im Januar das Traineramt übernommen hatte, hat es der FCC geschafft, endlich die langersehnte Konstanz zu finden. Im Angriffsspiel agiert die Mannschaft variabler als noch in der Hinrunde unter Vorgänger Andreas Patz. Die Zeiten, in denen man im Spielaufbau vor allem auf lange Bälle gesetzt hat, sind mittlerweile vorbei.

Zudem steht die Mannschaft defensiv stabiler. Mit gerade einmal 15 Gegentreffern stellt Jena die beste Abwehr aller fünf Regionalligen. In den vergangenen vier Partien blieb das Team ohne Gegentor. "Bei uns gilt das alte Credo: Die Abwehr beginnt im Sturm", sagt Klingbeil.