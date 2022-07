"An die sehr anständigen ersten 60 Minuten anknüpfen": Eichner hofft auf Besserung

Im ersten Heimspiel der neuen Saison soll für den Karlsruher SC und Trainer Christian Eichner vieles besser laufen. Gegen den 1. FC Magdeburg kann der 39-Jährige zumindest auf "drei Fragezeichen" zurückgreifen.

Nach der schmerzlichen 0:5-Niederlage gegen den SC Paderborn zum Auftakt der Zweitliga-Saison hofft Karlsruhes Trainer Christian Eichner im ersten Heim-Duell des Jahres auf Besserung. Dabei sollen vor allem auch die beiden Neuzugänge Mikkel Kaufmann und Simone Rapp sowie Routinier Jerome Gondorf helfen, die alle im Kader sein können. "Stand jetzt gehe ich davon aus, dass die drei Fragezeichen, zumindest was den Kader angeht, eine Option darstellen werden", sagte Eichner in der Pressekonferenz vor der Partie gegen Aufsteiger Magdeburg (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Wie der 39-Jährige berichtete, sei Kaufmann nach überstandener Erkältung zurück im Training und auch bei Rapp, dem nach seinem Wechsel von Vaduz zum KSC ein Bandscheibenvorfall im Nacken diagnostiziert worden war, sei die "erste Rückmeldung sehr positiv verlaufen". Gondorf, der unter der Woche einen Tag vom Training ausgesetzt hatte, stehe ebenfalls wieder zur Verfügung. Weiterhin verzichten muss der Ex-Profi dagegen auf die verletzten Defensivspieler Christoph Kobald, Daniel O'Shaughnessy, Felix Irorere und Sebastian Jung sowie die Mittelfeldspieler Kyoung-Rok Choi und Leon Jensen.

Eichner ließ die Fehler nachstellen

Nachdem der KSC gegen Paderborn nach 56 Minuten in Rückstand geriet und in der Folge regelrecht auseinanderfiel, will der Trainer sich vor allem auf die ordentliche erste Stunde fokussieren. "Wir werden an die sehr anständigen ersten 60 Minuten anknüpfen müssen", erklärte Eichner. Um die Fehler, die seine Truppe im Saisonauftakt beging, ausmerzen zu können, ließ er diese Szenen unter der Woche im Training nachstellen. Man habe "ein, zwei aus unserer Sicht immer wiederkehrende inhaltliche Fehler begangen", analysiert Eichner.