Amyns Traumtor-Kopie: "Das trainiere ich öfter"

329 Minuten war die Offensivabteilung von Viktoria Köln ohne Treffer - dann bewies Trainer Olaf Janßen im Duell gegen den SV Wehen Wiesbaden mit der Hereinnahme von Youssef Amyn ein goldenes Händchen.

Denn der Youngster beendete nicht nur die Durststrecke des Kölner Sturms sondern drehte die Partie mit zwei Traumtoren.

"Mit einem U 19-Spieler das Spiel zu drehen, zeigt unseren Ansatz, unsere DNA, auf junge hungrige Spieler zu setzen", freute sich Janßen nach Abpfiff am Mikrofon von "MagentaSport" über den 2:1-Erfolg seiner Mannschaft. Dabei war sein Team trotz Überzahl nach dem Seitenwechsel in Rückstand geraten und tat sich vor allem im Angriff schwer. Dann kam Amyn, dem der Co-Trainer nach eigenen Angaben noch "Wusel vorne, zeig was du draufhast" mit auf den Weg gegeben hatte. Und das tat der 18-Jährige, zog vier Minuten nach seiner Einwechslung von der Außenbahn nach innen und versenkte den Ball unhaltbar im Winkel. Ein Traumtor, das dem Siegtreffer in der Schlussminute als Blaupause diente.

Zufall waren die beiden Tore und ihre Entstehung nicht: "Nach dem Training nehme ich mir immer ein paar Bälle und einige aus der Mannschaft. Genau dieses ins Zentrum reinziehen und dann den Abschluss suchen, das trainiere ich öfter", erklärte der Yougster nach dem Spiel. Eine Tatsache, die auch bei seinem Trainer Stolz hervorrief: "Da war er sehr sehr fleißig in den letzten Wochen. Dass er sich und uns dann so belohnt - klasse!"

100 Punkte für's Timing

Schließlich war die Saison für Amyn bisher wenig ergiebig: In 28 Partien schoss der Angreifer gerade einmal zwei Treffer und weiß selbst: "Natürlich bin ich jung, aber da müsste mehr gehen." Vor allem beim Timing sieht sein Trainer noch Potenzial: "Er muss noch ein wenig den Absprung schaffen zwischen wann muss der Ball abgegeben werden, wann spiele ich den finalen Ball oder wann kann ich mal ein Dribbling machen", fasste Janßen zusammen, fügte aber schmunzelnd hinzu: "Da muss ich sagen, hat er heute 100 Punkte und da wird der Trainer morgen auch nicht in die Kritik gehen."