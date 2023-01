Amtierender Meister dabei: Die Teilnehmer am DFB-Trainerlehrgang 2023

In dieser Woche hat beim DFB der 69. Pro-Lizenz-Lehrgang begonnen. Unter den 16, die sich zu Trainern ausbilden lassen, sind auch einige bekannte Namen - aber keine Frau.

Seit letztem Jahr heißt der Fußball-Lehrer-Lehrgang des DFB offiziell Pro-Lizenz-Lehrgang und umfasst nur noch 16 statt 25 Teilnehmer. Dafür dürfen sich diese über eine Ausbildung in hochmoderner Umgebung in Frankfurt am Main freuen. Der Jahrgang 2023 ist nach Verbandsangaben der erste, "der die Infrastruktur des DFB-Campus von Kursbeginn an für die Arbeit in kleinen Gruppen nutzen kann".

Während im letzten Jahr mit Marie-Louise Eta, einst Champions-League-Siegerin mit Turbine Potsdam und aktuell Assistentin der deutschen U-17-Junioren, auch eine Frau den Lehrgang begonnen hatte, sind es in diesem Jahr ausschließlich Männer.

Darunter sind etwa ehemalige Bundesliga-Profis wie Eugen Polanski (aktuell Trainer bei Borussia Mönchengladbach II), Oliver Kirch (A-Junioren-Trainer beim Hamburger SV) oder Julian Schuster (Koordinator Talentförderung beim SC Freiburg), aber in Dario Fossi von Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg auch ein aktueller Profitrainer. Ebenfalls dabei ist der langjährige Premier-League-Verteidiger Moritz Volz (Co-Trainer bei Galatasaray) - und Tommy Stroot, der seit 2021 das Frauen-Team des VfL Wolfsburg betreut und im Sommer sowohl Meisterschaft als auch DFB-Pokal gewann.

"Wir freuen uns, diesen 69. Lehrgang von Beginn an im DFB-Campus durchführen zu können", sagt Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski. "Die Bedingungen sind sowohl für die theoretische als auch die praktische Arbeit außergewöhnlich und sollen in vollem Ausmaß den kommenden Lehrgängen zugutekommen. Gleichzeitig freuen wir uns darauf, die 2022 erstmals umgesetzte Durchführung von Lehrgangsmodulen in Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga und auch im Ausland fortzusetzen."

Die Ausbildung besteht erneut aus Onlineinhalten, Präsenzevents und der praktischen Anwendung des Gelernten im Verein. "Die Trainer*innen sind ein entscheidender Schlüssel für den sportlichen Erfolg des deutschen Fußballs im Hier und Jetzt, aber auch für die Entwicklung unserer Nationalspieler*innen von morgen", betont Tobias Haupt, Leiter der DFB-Akademie. "Die persönliche Entwicklung und individuelle Begleitung jedes einzelnen Teilnehmenden stehen dabei im Vordergrund."

Der Jahrgang 2023:

Fabian Adelmann (FC Energie Cottbus)

Timm Fahrion (1. FC Heidenheim)

Dario Fossi (VfB Oldenburg)

Christian Gmünder (1. FC Schweinfurt)

Leonhard Haas (RB Salzburg)

Miroslav Jagatic (Chemie Leipzig)

Oliver Kirch (Hamburger SV)

Matthias Mincu (ehemals 1. FC Magdeburg)

Eugen Polanski (Borussia Mönchengladbach)

Stefan Reisinger (TSV 1860 München)

Jonas Scheuermann (FC Augsburg)

Julian Schuster (SC Freiburg)

Olufemi Smith (FC Eintracht Norderstedt)

Tommy Stroot (VfL Wolfsburg)

Moritz Volz (Galatasaray Istanbul)

Willi Weiße (Dynamo Dresden)