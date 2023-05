Ampelkarte für Dresdens Park: Dynamo legt Einspruch ein

Dynamo Dresden will im Aufstiegsrennen nichts unversucht lassen: Die Sachsen legten am Mittwoch Einspruch gegen den Platzverweis von Kyu-Hyun Park ein.

Dresdens Linksverteidiger Kyu-Hyun Park sah beim bitteren 1:4 am Montagabend in Meppen innerhalb von vier Minuten zwei Gelbe Karten und musste frühzeitig zum Duschen. Zu diesem Zeitpunkt führte die Mannschaft von Trainer Markus Anfang noch mit 1:0, doch in Unterzahl zerfielen die Dresdner und kassierten zwischen der 69. und 92. Minute vier Gegentreffer.

Hat Park die erste Gelbe Karte wirklich gesehen?

Nun stellt sich allerdings die Frage, ob Park im Wortsinne tatsächlich zweimal Gelb gesehen hatte. Denn nach Auswertung des zur Verfügung stehenden Bildmaterials kamen die Dresdner zu dem Schluss, dass der 22-jährige Südkoreaner von der ersten Verwarnung gar nichts mitbekommen habe. Dynamo argumentiert nun, dass Park möglicherweise anders in den verhängnisvollen Zweikampf mit Markus Ballmerts gegangen wäre, wenn er gewusst hätte, dass er schon mal den Gelben Karton gesehen hätte.

Im Regelwerk heißt es dazu konkret: "Eine Gelbe Karte muss mit Nachdruck gezeigt werden, so dass dem Spieler deutlich wird, dass ein weiteres Fehlverhalten zu 'Gelb-Rot' oder zum Feldverweis führt. Der Schiedsrichter sieht den Spieler dabei an und zeigt die Karte nicht in eine Spielertraube hinein." (DFB-Lehrbrief Nr. 79)

Dresden kann sich dabei auf einen prominenten Präzedenzfall berufen und hat demnach gar nicht so schlechte Karten, dass die erste Gelbe Karte zurückgenommen wird und Park somit beim Saisonfinale gegen Oldenburg (Samstag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) spielberechtigt wäre.

Fall Nils Petersen als "Vorbild"

Am 28. Spieltag der Saison 2017/18 hatte der Freiburger Nils Petersen beim 0:2 auf Schalke eine Ampelkarte gesehen, die im Nachgang wegen eines Protestes der Breisgauer annulliert wurde.

Damals hatte sich Petersen über eine Elfmeterentscheidung lautstark echauffiert und Gelb gesehen - aber eben so, dass er es nicht mitbekommen hatte. Das DFB-Sportgericht begründete die Aufhebung der ersten Gelben Karte wie folgt: "Die erste Gelbe Karte wurde nicht ordnungsgemäß erteilt, sie wurde in seinem Rücken gezeigt. Daher hat sie mangels Kundgabe auch keine Wirkung erlangt", klärte der Vorsitzende des DFB-Bundesgerichts Achim Späth seinerzeit auf. Im Juli 2018 wurde folglich der 79. Lehrbrief des DFB erstellt.

Am morgigen Donnerstag wollen die Dresdner ihren Einspruch beim DFB offiziell machen, zunächst hatte die "Bild" darüber berichtet. Gegenüber dem kicker wurde das Vorgehen bestätigt. Die Wertung des Spiels steht trotz des Spielverlauf dabei nicht zur Debatte.

Niederlage in Meppen verschlechtert Aufstiegschancen dramatisch

Durch die Niederlage verschlechterten sich die Aufstiegschancen von Dynamo dramatisch. Statt mit zwei Punkten Vorsprung als bestes von insgesamt vier Mannschaften, die sich um das zweite Direkt-Ticket für die 2. Liga streiten, hat die Anfang-Elf nun einen Zähler Rückstand und damit den erfolgreichen Ausgang der Meisterschaft nicht mehr in den eigenen Händen. Gewinnen die Mitbewerber aus Osnabrück, Wiesbaden und Saarbrücken ihre Spiele am 38. Spieltag, dann geht Dresden sehr wahrscheinlich als Sechster über die Ziellinie.