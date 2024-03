Amorim neuer Favorit auf Klopp-Nachfolge

Nachdem Xabi Alonso vom Markt ist, rückt Ruben Amorim in die Rolle des Favoriten auf die Nachfolge von Jürgen Klopp beim FC Liverpool. In Portugal hat sich der 39-Jährige in kurzer Zeit einen Namen gemacht: In der vergangenen Spielzeit holte er mit Sporting die erste Meisterschaft des Klubs seit 19 Jahren, in der laufenden Saison steuert sein Team auf das Double zu. Amorims Vertrag in Lissabon läuft noch bis 2026.