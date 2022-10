Amnesty International fordert von Katar und FIFA Einrichtung eines Entschädigungsfonds

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International fordert im Zusammenhang mit der WM 2022 von Katar und der FIFA unter anderem die Einrichtung eines Entschädigungsfonds für Arbeitsmigrant*innen.

Bauarbeiter am Khalifa International Stadion in Doha: Die Situation von Arbeitsmigrant*innen in Katar sorgt weiter für Kritik. imago images/MIS

In ihrem am Donnerstag vorgestellten Bericht "Unfinished Business: What Qatar must do to fulfill promises on migrants workers' rights" - dem letzten vor dem Anpfiff der WM 2022 am 20. November - fordert Amnesty International, dass sich die katarischen Behörden "weiterhin zur Erfüllung des Versprechens von Arbeitsreformen im Zuge der Fußball-WM und darüber hinaus verpflichten."

Im Zuge der Vergabe der WM 2022 an Katar gerieten die Menschrechtslage sowie die besorgniserregenden Arbeits- und Lebensbedingungen von Migrant*innen in dem Golfemirat immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Der zunächst von Faninitiativen, später auch teils von Offiziellen, Sponsoren und Verbänden ausgeübte Druck führte im Jahr 2017 dazu, dass Katar ein neues Arbeitsrecht verabschiedete. Dieses neue Gesetz brachte nach Katja Müller-Fahlbusch, der Expertin für den Nahen Osten und Nordafrika bei Amnesty International in Deutschland, "wichtige Schritte in Richtung einer Verbesserung der Rechte der Arbeitsmigrant*innen." Allerdings, so Müller-Fahlbusch, " ist es ganz offensichtlich, dass das bei Weitem nicht ausreicht." Denn weiterhin befinden sich Tausende von Arbeitsmigrant*innen "wegen legaler Schlupflöcher und unzureichender Reformumsetzungen immer noch in der allzu bekannten Spirale von Ausbeutung und Missbrauch."

Denn bis heute seien die angekündigten Reformen von den katarischen Behörden nicht effektiv umgesetzt worden. "Tausende Arbeiter*innen auf Baustellen mit oder ohne WM-Bezug sind noch immer mit Problemen wie verspäteten oder gar nicht gezahlten Löhnen, unsicheren Arbeitsbedingungen, Behinderungen bei einem Jobwechsel sowie beim Zugang zu juristischer Unterstützung konfrontiert. Es gibt weiterhin Tausende von ungeklärten Todesfällen von Arbeitsmigrant*innen", kritisiert die NGO.

Amnesty International präsentiert Zehn-Punkte-Plan zur Behebung der Missstände

Um die noch bestehenden Missstände anzugehen, hat Amnesty International einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt. In diesem wird unter anderem Katar aufgefordert, die Zwangsarbeit zu beenden, die Todesfälle zu untersuchen sowie Gewerkschaften im Land zuzulassen. Katar und FIFA sollen zudem einen Entschädigungsfond für geschädigte Arbeitsmigrant*innen einrichten.

"Trotz der großen und wachsenden Unterstützung von Fans, Fußballvereinen und Sponsoren für die Entschädigung von Arbeitsmigrant*innen, haben sich weder Katar noch die FIFA dazu geäußert, geschweige denn sich dazu bekannt. In nur einem Monat beginnt die Fußball-WM: Die katarischen Behörden müssen jetzt dringend Arbeitsschutzmaßnahmen verbessern und effizient durchsetzen, die Rechte von Arbeitsmigrant*innen stärken und den Zugang zu Justiz und zu Entschädigungen ermöglichen. Die FIFA wiederum muss endlich unmissverständlich zu ihrer Verantwortung für Menschenrechte stehen", fordert Müller-Fahlbusch.