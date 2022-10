Amiris starkes Comeback und eine zu bestätigende Prognose

Im Sommer sollte er verkauft werden. Jetzt erlebte Nadiem Amiri beim 2:2 in Madrid mit seinem ersten Startelfensatz für Bayer Leverkusen in diesem Jahr seine sportliche Wiederauferstehung. Ob der beherzte Auftritt gegen Atletico auch für die Werkself den Wendepunkt in dieser Spielzeit darstellt, muss die Mannschaft in Leipzig beweisen.

Aus Madrid berichtet Stephan von Nocks

Nach seinem guten Joker-Auftritt beim 2:2 gegen Wolfsburg deutete sich an, was nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Kerem Demirbay zur Sicherheit wurde: Nadiem Amiri stand am Mittwochabend beim 2:2 gegen Atletico Madrid erstmals in dieser Saison in der Leverkusener Startformation - und der 26-Jährige nutzte seine Chance.

Besonders vor der Pause wusste der Mittelfeldspieler, der gemeinsam mit Robert Andrich die Doppelsechs im 3-4-3 bildete, zu überzeugen, setzte gerade in der Offensive Akzente. Den stärksten mit seinem Ballgewinn gegen Atleticos Correa nahe des Madrider Strafraums, dem er unter Bedrängnis ein feines und gut getimtes Zuspiel auf Callum Hudson-Odoi folgen ließ, der die 2:1-Führung erzielte.

Und auch wenn Amiri im zweiten Abschnitt unter dem Dauerdruck Atleticos wie die komplette Werkself ins Schwimmen geriet, war es ein starkes Comeback. Zuletzt war Amiri im Jahr 2021 in Bayers Startelf gestanden, ehe er sich zum Jahresbeginn mangels Perspektive unter Gerado Seoane zu Genua 93 hatte ausleihen lassen.

Amiri feiert in Madrid seine fußballerische Wiedergeburt

In Madrid feierte der Allrounder seine fußballerische Wiedergeburt, bei der er trotz fehlender dauerhafter Spielpraxis Stehvermögen bewies. "Ich habe es mir erkämpft. Ich habe jeden Tag hart trainiert. Deswegen hast du dann auch die Kraft, um 90 Minuten zu spielen, ich glaube, zwölf Kilometer zu laufen und mich überall reinzuschmeißen."

Die dafür notwendige Attitüde bringt der ehemalige Hoffenheimer mit. "Ich habe Mentalität, ich bin ein Kämpfer. Und ich habe gesagt, ich gebe Gas jeden Tag und hoffe, dass es fair bewertet wird", blickt er auf seine unerwünschte Rückkehr aus Italien zurück. Inzwischen hat sich sein Status verändert. Der Verkaufskandidat aus dem Sommer ist unter Xabi Alonso wieder gefragt.

Amiri: "Ich ziehe mein Ding durch"

"Vorher kam ich leider nicht zum Zug, was für mich schon irgendwie klar war", erklärt Amiri, "aber ich habe gesagt, ich ziehe mein Ding durch. Und so wie Fußball halt ist, kam der Trainerwechsel, der gut für mich war. Jetzt hoffe, ich, komme ich zu mehr Spielzeit. Und ich hoffe, wieder ein wichtiger Teil der Mannschaft zu werden." Tritt er so auf wie in Madrid, hat er die realistische Chance dazu.

Xabi Alonso lobt den Eifer und die Einstellung des Mittelfeldspielers: "Nadiem hat sich die Chance verdient. Er hat in jedem Training sehr gute Energie und sehr guten Spirit gezeigt." Damit bekommt der Rechtsfuß nun sogar eine Art Vorbildfunktion, wie der Spanier erklärt. "Es ist sehr für einen Trainer, wenn man sieht, ein Spieler klopft an und zeigt: Ich bin hier und will spielen. Das brauchen wir von jedem Spieler." Dem Beispiel Amiris sollen nun andere Akteure aus der zweiten Reihe folgen. Denn Alonso betont: "Wir müssen allen Spielern vermitteln, dass sie wichtig sind und jeder eine Chance hat."

Im Civitas-Metropolitano zeigte Amiri nämlich mit seinem Assist auch die von Seoane oft kritisierte fehlende Effektivität vor dem Tor, suchte zudem wiederholt den Abschluss. Darüber hinaus sorgte er mit seinem Naturell für Feuer im Spiel, pushte auch emotional und stand somit stellvertretend für eine neue Qualität, die Bayer zumindest in den 96 Minuten von Madrid mehr als nur andeutete.

"Wir sehen schon in den letzten zwei Spielen, dass wir die Schritte in die richtige Richtung machen. An den Basics hat es uns etwas gefehlt in letzter Zeit. Die sind wieder zurück", stellte Amiri fest, "hier musst du auch erstmal bestehen. Und wir haben es wirklich gut gemacht. In der ersten Hälfte hätten wir vielleicht sogar mit zwei Toren führen können. Und nach dem 2:2 so dagegen zu alten - Hut ab vor der Mannschaft."

Wie Amiri in Leverkusen so bietet sich auch Bayer nach dem Remis in Madrid international eine gewisse Perspektive. "Wir haben jetzt ein Ziel: Europa League. Und das versuchen wir, am Dienstag klarzumachen", sagt Amiri mit Blick auf die Partie gegen den FC Brügge, in der Bayer besser punkten muss als Atletico im Parallelspiel beim FC Porto.

"Das kann eine extreme Kraft auslösen"

Zuvor muss Bayer aber in Leipzig endlich für den Aufschwung in der Liga sorgen. Dabei setzt Amiri auf die Wirkung der emotionalen Schlussphase in Madrid, in der Lukas Hradecky einen nach dem Abpfiff nach VAR-Eingriff verhängten Strafstoß hielt und damit Bayer das 2:2 rettete.

"Das kann eine extreme Kraft auslösen. Man hat ja gesehen, wie wir am Ende gejubelt haben. Es hat sich ja angefühlt, als hätten wir drei Punkte geholt", erklärte Amiri, "dieser Kampf, dieser Zusammenhalt hat etwas ausgelöst, hat die Köpfe wieder freigemacht. Du siehst, dieser Wille ist wieder da, komplett zu verteidigen. Es schmeißen sich alle rein." Das Potenzial, zum Wendepunkt zu werden, hat Leverkusens leidenschaftlicher Auftritt im Civitas-Metropolitano gewiss.

Doch sollten sich alle bei Bayer 04 an die erste Begegnung mit Atletico erinnern. Beim 2:0-Erfolg, damals noch unter Gerardo Seoane, hatte der Werksklub seine beste Saisonleistung abgeliefert und viele Indizien dafür, dass der Turnaround bevorstehe. Doch statt des erhofften Aufschwungs folgte damals ein ernüchterndes 1:1 gegen Bremen und das indiskutable 0:4 in München. Am Samstag in Leipzig muss Bayer beweisen, dass die beherzte Leistung gegen Atletico wirklich einen nachhaltigen Wert besitzt.