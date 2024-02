Amiris Kampf gegen die Blockaden

Das Nachholspiel gegen Union bietet Mainz im Abstiegskampf eine große Chance. Der Haken dabei: Es könnte die letzte sein. Hält das Nervenkostüm der gebeutelten Mannschaft?

Ob es für Mainz 05 überhaupt noch um den direkten Klassenerhalt geht oder sich bestenfalls noch Platz 16 erreichen lässt? Diese Diskussion ist natürlich müßig, schließlich zählt für die Rheinhessen bis auf weiteres nur ein Vorhaben: Den vorletzten Tabellenplatz nach oben hin zu verlassen. Dass Sportdirektor Martin Schmidt in diesem Zusammenhang von einem "Dreikampf" im Tabellenkeller spricht, der "noch lange andauern" werde, verwundert auf den ersten Blick. Schließlich bietet sich am Mittwoch die vielleicht einmalige Gelegenheit, mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Union Berlin wieder bis auf drei Punkte an Rang 15 heranzurücken - und das Abstiegsrennen mindestens zu einem Vierkampf zu machen. Dennoch betont der Schweizer: "Im Moment muss man sich nicht über etwas anderes Gedanken machen als Platz 16."

Der direkte Klassenerhalt droht am Mittwoch außer Reichweite zu geraten

Das dürfte aber kaum bedeuten, dass die 05-Verantwortlichen schon irgendetwas "abhaken" wollen. Vielmehr scheint es ihnen darum zu gehen, zu dokumentieren, was Trainer Jan Siewert so formuliert: "Wir müssen der Realität ins Auge blicken." Und diese besagt nun mal: Im Fall einer weiteren Mainzer Niederlage wären die Eisernen als Viertletzter mit dann neun Zählern Abstand tatsächlich außerhalb der Schlagdistanz. Wie die 05-Profis mit dieser deutlich zugespitzten Drucksituation am Mittwochabend mental klarkommen? Diese Frage ist mindestens genauso spannend wie die nach einem Drei- oder Vierkampf. Und vor allem deutlich relevanter.

Ich fühle mich gut und versuche, die Jungs mit in mein Boot zu nehmen. Nadiem Amiri

Genügend Profis auf den Platz zu schicken, deren Nervenkostüm hält, lautet deshalb die wohl vordringlichste Aufgabe. Dass Nadiem Amiri dazugehören wird, sollte außer Zweifel stehen. Der aus Leverkusen losgeeiste Spielmacher, der bei seiner Premiere gegen Werder (0:1) gleich als Dreh- und Angelpunkt in Erscheinung trat, musste kurz vor Ende zwar von Krämpfen geplagt vom Feld. Doch gab der 27-Jährige umgehend grünes Licht für den nächsten Startelfeinsatz im Mainzer Schicksalsspiel. Amiris Selbsteinschätzung ("Ich glaube, ich konnte der Mannschaft schon sehr viel mitgeben"), wird dabei von allen Seiten vorbehaltlos bestätigt. "Er tut uns gut mit seiner Kreativität", urteilt Schmidt über jenen Mann, der laut Siewert "direkt eine Führungsrolle eingenommen" hat. Übrigens nicht nur fußballerisch, sondern auch emotional: "Ich habe sehr viel mit den Jungs gesprochen. Man merkt, dass viele Blockaden drin haben", verrät Amiri. "Aber ich fühle mich gut und versuche, die Jungs mit in mein Boot zu nehmen." Für viele Mainzer ist das im Moment die größte Hoffnung auf Rettung vor dem Untergang.