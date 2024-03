Amiri und Guilavogui pausieren im Training von Mainz 05

Das MRT des Sprunggelenks zeige keine Auffälligkeiten, Trainer Bo Henriksen hofft, dass Nadiem Amiri gegen den VfL Bochum zur Verfügung steht. Positive Nachrichten gibt es von Josuha Guilavogui und Jessic Ngankam.

Im ersten Training in dieser Woche tummelten sich 19 Feldspieler, darunter auch Jessic Ngankam, der erstmals nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel große Teile der Übungseinheit mitmachte. Erwartungsgemäß fehlte Josuha Guilavogui, der aber bald einsteigen soll. Vermisst wurde außerdem Nadiem Amiri, der beim 1:8 in München sein erstes Tor im FSV-Trikot erzielte, allerdings mit einer Sprunggelenkverletzung zurückkehrte.

"Wir haben gestern ein MRT gestern gemacht. Ich denke, er kann morgen oder Donnerstag wieder ins Training einsteigen", gibt sich Bo Henriksen zuversichtlich, dass der Hoffnungsträger im wichtigen Spiel gegen den VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zur Verfügung steht. Amiri ist im Winter von Leverkusen nach Mainz gewechselt und auf Anhieb zum Leistungsträger geworden.

Das kann man von Ngankam (noch) nicht behaupten. Die Winter-Leihgabe von Eintracht Frankfurt kam bisher über Kurzeinsätze nicht hinaus und holte sich am 23. Spieltag beim 1:2 in Bochum eine Rote Karte ab, die ihm zwei Spiele Sperre einbrachte. Zudem zog er sich im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu, der nun auskuriert scheint.

Weiper trainiert auf Nebenplatz

In Sichtweite von Ngankam und Co. war übrigens erstmals Nelson Weiper zu sehen, der auf dem benachbarten Trainingsplatz mit Reha-Trainer Axel Busenkell Individualtraining absolvierte und recht weit zu sein scheint. Der 18-Jährige bestritt am 3. Spieltag sein letztes Bundesligaspiel. Seine Knieverletzung wurde zunächst konservativ behandelt, im September und im Januar erfolgte dann jeweils ein arthroskopischer Eingriff am Meniskus.

Josh hat zum Glück keine Gehirnerschütterung. BO HENRIKSEN

Teil-Entwarnung gibt es in der Personalie Guilavogui, der in München nach einem Zusammenprall mit seinem Teamkollegen Anthony Caci zunächst regungslos liegen blieb und von Schiedsrichter Patrick Ittrich in die stabile Seitenlage gebracht wurde, bevor Mitglieder der medizinischen Abteilung von Mainz 05 zur Stelle waren. "Josh hat zum Glück keine Gehirnerschütterung, aber es braucht den richtigen Moment. Ich denke, dass er morgen oder am Donnerstag ins Training zurückkehrt", kündigt Henriksen an.

Das Dienstag-Training wäre sicherlich auch völlig ungeeignet gewesen. Nachdem der Coach seinem Team zum Wochenstart nach dem zuletzt schwachen Auftritt minutenlang ins Gewissen redete, ging es hart zur Sache, der ein oder andere Profi musste kurzzeitig behandelt werden. "Wir spielen, wie wir trainieren. Wenn wir Schattenboxen machen, dann fehlt die Intensität, die wir im Moment einfach auch fühlen müssen", sagt Henriksen, der gegen Bochum "einen harten Fight" erwartet.