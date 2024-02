Amiri bedient: "Wir waren ganz klar die bessere Mannschaft"

Nadiem Amiri machte für Mainz ein gutes Spiel beim Debüt, doch das Ergebnis stimmte nicht. Die Niederlage gegen Werder stufte der Winter-Neuzugang als unverdient ein.

Am Mittwoch wechselte Nadiem Amiri von Leverkusen nach Mainz, am Samstag stand er gegen Bremen direkt in der Startelf. Und was er Mainz geben kann, zeigte der Mittelfeldmann gegen den SVW mehr als deutlich. Der 27-Jährige war extrem präsent, führte direkt fast alle Standards aus und war an so gut wie jeder Offensivaktion seiner Mannschaft beteiligt.

Nur das Ergebnis stimmte nicht, denn nach einem frühen Gegentor verlor der Tabellen-17. mit 0:1 gegen Bremen. "Das ist eine sehr bittere Niederlage. Wir waren über 90 Minuten ganz klar die bessere Mannschaft, haben viel mehr gedrückt, hatten auch genug Chancen. Aber ich habe es auch am eigenen Leib zu spüren bekommen, dass es diese Saison einfach mehr Glück braucht", sagte Amiri bei "Sky" und ging dann auf das Slapstick-Gegentor ein: "Wenn man sieht, wie das erste Tor fällt, und was für Chancen wir nicht machen. Das gehört zur Situation. Trotzdem bin ich stolz auf die Jungs."

Vor dem einzigen Tor des Tages hatte Anthony Caci den eigenen Mitspieler Tom Krauß angeschossen, Marvin Ducksch bedankte sich und traf zum frühen - und letztlich entscheidenden - 1:0. Das passt aktuell in die Situation der Mainzer, die weiter mit nur elf Punkten auf Platz 17 kleben bleiben. "Das Glück ist nicht auf unserer Seite, aber ich glaube, dass es mit Abstand das beste Spiel von Mainz 05 in den letzten Wochen war. Wir müssen einfach weitermachen und positiv bleiben. Wir brauchen die Fans, die Unterstützung - und dann wird irgendwann wieder der Knoten platzen", ist Amiri überzeugt.

Amiri hat sich direkt wohl gefühlt

Allerdings lesen sich die Zahlen aus Sicht der Mainzer grausam. In jetzt 19 Bundesligaspielen haben die 05er nur 14 Tore erzielt und magere elf Punkte geholt. Zu Hause gab es in neun Begegnungen nur fünf Punkte - weniger holte keine Mannschaft vor heimischer Kulisse.

Was allerdings Mut macht, sind die Neuzugänge. Amiri konnte direkt überzeugen und Jessic Ngankam, der ebenfalls starten durfte, steigerte sich nach der Pause. Somit kam Erstgenannter am Ende zumindest zu einem halbwegs versöhnlichen Fazit: "Ich habe mich heute auf dem Platz sehr wohl gefühlt. Ich denke, ich konnte die Mannschaft bereichern."