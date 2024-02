Amiri baut die kuriose Elfmeterschwäche von Mainz aus

Beim Elfmeterschießen stellte Mainz 2022 einen Bundesliga-Rekord auf. Seitdem landeten nur vier von zehn Versuchen im Tor. Zuletzt scheiterte auch Nadiem Amiri vom Punkt.

Vom ersten Tor im Trikot von Mainz 05 war Nadiem Amiri nur wenige Millimeter entfernt. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit des Heimsiegs gegen Augsburg (1:0) übernahm der 27-Jährige Verantwortung und zirkelte das Spielgerät vom Elfmeterpunkt aus Richtung Tor von Finn Dahmen. Sein Schuss ging an den Innenpfosten und sprang zurück ins Feld. "Ich werde mir auch den nächsten Elfmeter nehmen. Wenn ich voll überzeugt bin und ein gutes Gefühl habe, spricht nichts dagegen", sagt der Mittelfeldmann mit einigen Tagen Abstand.

Ähnlich äußerte sich schon Ludovic Ajorque, der am 1. Spieltag beim 1:4 in Berlin gleich zwei Elfmeter verschoss, was ein Bundesliga-Novum darstellte. Auch Aymen Barkok scheiterte am 12. Spieltag beim 1:1 in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim vom Punkt.

Was die Elfmeterbilanz von Mainz besonders kurios macht: Die 05er sind sogar Rekordhalter in der Bundesliga. Von Mai 2013 bis März 2022 verwandelten sie 36-mal nacheinander. Seitdem die Serie gerissen ist, landeten nur vier von zehn Versuchen im gegnerischen Kasten.

Podcast Das Tuchel-Aus - Chancen und Risiken für den FC Bayern Gewissheit beim FC Bayern: Trainer Thomas Tuchel hört im Sommer auf. Was bedeutet das für die laufende Saison? Und wer könnte sein Nachfolger werden? Jürgen Klopp, Xabi Alonso - oder doch jemand ganz anderes? alle Folgen

Diese vier Treffer gingen alle auf das Konto von Marcus Ingvartsen, der inzwischen für den FC Nordsjaelland spielt. Letztmals war er im Februar 2023 beim 3:2 in Leverkusen erfolgreich, wo Mainz am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert. Ingvartsen war auch für den Schlussakt der Erfolgsserie im Frühjahr verantwortlich. Nach dem Fehlschuss von Aaron im August 2022 war sie beendet. Begonnen hatte sie gut neun Jahre zuvor durch einen verwandelten Elfmeter von Andreas Ivanschitz.

Wiedersehen mit alten Bekannten

Vergangenen Samstag gegen Augsburg konnte sich Amiri immerhin damit trösten, dass er die Freistoßvorlage zum Tor des Tages durch Sepp van den Berg gegeben hatte. Zu den Gratulanten zählten auch Florian Wirtz und Jonathan Tah, mit denen er bis Ende Januar gemeinsam in Leverkusen spielte. Mit ihnen gibt es am Freitag ein Wiedersehen.

Wenn wir sie spielen lassen und sie 80 Prozent Ballbesitz haben, werden wir natürlich verlieren. Bo Henriksen

"Sie zu schlagen, ist aktuell die schwierigste Aufgabe in der Bundesliga", betont Amiri, der verspricht, dass er mit seinen neuen Mainzer Kollegen "voller Überzeugung und Selbstvertrauen" zu Bayer 04 fahren wird. Aus seiner Sicht dürfe sich der Außenseiter auf keinen Fall nur hinten reinstellen, "dann nehmen sie dich auseinander". Ähnlich äußert sich der neue FSV-Trainer Bo Henriksen: "Wenn wir sie spielen lassen und sie 80 Prozent Ballbesitz haben, werden wir natürlich verlieren."

Auf einen Elfmeter in Leverkusen sollte Mainz übrigens besser nicht hoffen. Leverkusen ist die einzige Bundesligamannschaft, die 2023/24 noch keinen Strafstoß gegen sich gepfiffen bekam …