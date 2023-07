Amerikanischer Albtraum: Warum Pepi nicht "der junge Haaland" wurde

Ricardo Pepi (20) ist nach null Toren wieder Vergangenheit beim FC Augsburg. Über einen Rekordeinkauf, der zum Scheitern verurteilt war.

Blitzlichtgewitter ziehen eher selten auf im kleinen Augsburg. Und schon gar nicht im kalten Januar, wenn etwa 80 Kilometer weiter südöstlich der große FC Bayern die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte aufnimmt. Umso pompöser fiel also vor anderthalb Jahren jene Vorstellung von Ricardo Pepi beim FCA aus, die heute ein bisschen anders wahrgenommen wird.

Auf einmal hatten sich am engen Trainingsplatz unweit der WWK-Arena dutzende Journalisten versammelt, gleich mehrere Kamerateams wollten dabei sein, als Stefan Reuter und Co. ihren neuen Rekordeinkauf feierlich präsentierten. "Wir dürfen nicht zu viel Druck auf einen 18-Jährigen machen", sagte der Geschäftsführer Sport noch, obwohl er zuvor den VfL Wolfsburg überboten und 16 Millionen Euro für den jungen Stürmer vom FC Dallas gezahlt hatte. "Es gibt ganz andere Spieler, die auch ihre Eingewöhnungszeit gebraucht haben", bremste Reuter sicherheitshalber nochmal. "Ich denke an Robert Lewandowski, als er nach Deutschland kam."

Reuters Vergleiche mit Lewandowski

Der habe ja damals beim BVB auch nicht sofort gezündet. Ein gut gemeinter Hinweis, doch hängen blieb eher der Pepi-Lewandowski-Vergleich - und das erste von noch vielen Missverständnissen. Magere 17 Tore hatte der FC Augsburg in der Hinrunde 2021/22 unter Markus Weinzierl erzielt und dringenden Nachholbedarf in vorderster Front. Die Scouting-Abteilung legte den Führungsfiguren den Teenager aus Texas vor. "Stefan Reuter sagte kurz vor der Verpflichtung zu mir: 'Ich will dir den Namen nicht sagen, aber wir haben den jungen Haaland an der Angel'", wie der Ex-Trainer dem kicker versichert.

Reuter bestreitet diese Aussage auf Nachfrage, verweist auf ein Meeting, das - inklusive Weinzierl - direkt am Tag nach dem letzten Hinrundenspiel in Fürth (0:0) stattgefunden habe. Dort, am 19. Dezember 2021, hätten sich die Entscheider des FCA auf Pepi als Neuzugang festgelegt.

Der damals noch 18-jährige Junge aus El Paso hatte mit 13 Toren und zwei Assists in Dallas auf sich aufmerksam gemacht, die Auszeichnung zum besten Nachwuchsspieler der MLS erhalten. Und trotzdem war er dem FCA eigentlich keine 16 Millionen Euro wert. Zehn bis 13 wären ein noch zu akzeptierender Preis gewesen, heißt es aus dem Verein. Das 15-Millionen-Angebot aus Wolfsburg wollte die Vielzahl der Entscheidungsträger nicht überbieten. Das Geld stand auch den Augsburgern zur Verfügung, sie wollten aber nicht "über Gebühr" bezahlen.

Hatte US-Investor David Blitzer seine Finger im Spiel?

Der damals noch amtierende Präsident Klaus Hofmann schaltete sich ein und drängte auf einen Pepi-Transfer. Ein Jahr zuvor hatte er 45 Prozent seiner Investoren GmbH, die 99,4 Prozent an der FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA hält, an den US-Amerikaner David Blitzer (Bolt Football Holding) abgetreten. Dass der frisch eingezogene US-Investor Einfluss auf den Transfer hatte, bestreiten auch heute noch alle. Dennoch wäre Pepi ohne Hofmanns Wunsch wahrscheinlich nie in Augsburg gelandet.

So aber schlug der vollbärtige Angreifer am 3. Januar 2022 in Bayern auf und hinterließ im Medientrubel, der für ihn keine ganz neue Angelegenheit war, einen lässigen und ausgereiften Eindruck. Er hätte ihn auch auf dem Platz gebrauchen können.

Weinzierl: "Seine Leistungen hielten den Erwartungen nicht stand"

"Ich ließ Ricardo zu Beginn der Rückrunde einige Spiele in der Startelf spielen, aber seine Leistungen hielten den Erwartungen nicht stand", sagt Weinzierl rückblickend. Nach einem Joker-Einsatz zum Debüt hatte der Trainer Pepi zweimal in die Doppelspitze neben Michael Gregoritsch geschmissen, der US-Amerikaner blieb ohne Tor und Vorlage - bis zum Saisonende. "Ricardo brauchte einfach Zeit, um sich einzufinden und zu entwickeln", beschwichtigt Weinzierl. "Um den Abstiegskampf zu bestehen, setzte ich mehr auf erfahrenere Spieler wie Gregoritsch, Flo Niederlechner und André Hahn."

Mit Erfolg. Die Überlebenskünstler aus Augsburg feierten wichtige Siege in Bielefeld, gegen Mainz, in Bochum und sicherten kurz vor Schluss wieder einmal den Klassenerhalt. "Ricardo", so Weinzierl, "war trotzdem mit seinen elf Einsätzen in 17 Spielen ein Faktor für die 38 Punkte." Weinzierl schmiss nach dem letzten Saisonspiel gegen Fürth (2:1) noch auf dem Platz hin, genervt vom zerrütteten Verhältnis zu Reuter, das nicht nur bei der Verpflichtung des "jungen Haaland oder Lewandowski" einen irreparablen Schaden angenommen hatte.

Pepi jedenfalls blieb vorerst in Augsburg, stieg in die Vorbereitung unter dem neuen Trainer Enrico Maaßen ein. Jetzt aber schon mit dem Rucksack des 16-Millionen-Euro-Rekordtransfers, der noch ohne Tor und Vorlage in der Bundesliga geblieben war. Immer wieder erhielt er von allen Seiten reichlich Lob darüber, wie gut er arbeite und sich präsentiere. Einzig die Ausbeute blieb nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch in den ersten Saisonspielen wieder überschaubar.

Pepi auch in der neuen Saison kein Faktor

15 Minuten durfte er beim Saisonauftakt gegen Freiburg ran (0:4), eine in Leverkusen (2:1), rund 20 gegen Mainz (1:2) und von Anfang an in Sinsheim (0:1, kicker-Note 5). Pepi wirkte nach wie vor wie ein Fremdkörper, der nicht wirklich klarkam mit der robusten Gangart in der Bundesliga; der so dringend mal ein Erfolgserlebnis gebraucht hätte. Und einen Ausweg suchte.

Nicht erst nach dem verkorksten Auftritt gegen Hoffenheim trat Pepi an die Verantwortlichen heran, trug seinen Wechselwunsch vor und wollte sich nach Groningen ausleihen lassen. Mit dem ganz klaren Ziel vor Augen, sich für die Weltmeisterschaft in Katar zu empfehlen. Reuter wollte Pepi nicht abgeben, war nicht bereit, das Investment schon wieder aufzugeben. "Dann ging die Geschichte mit Mergim auf", wie Trainer Maaßen nach Schließung des Transferfensters sagen sollte.

Bersiha-Transfer ermöglichte Pepis Leihe

Weil der FCA Mergim Berisha kurz vor knapp von Fenerbahce verpflichtet hatte, ließ er Pepi dann doch ziehen. "Es bringt ihm nichts, bei uns zu sein, wenn er merkt, dass es ihm schwerfällt; dass er um die Chance bangt, zur WM zu fahren", erklärte Maaßen. "Er ist ein sehr junger Kerl und hat sich ordentlich entwickelt, er hat den Startelfeinsatz in Hoffenheim ja nicht geschenkt bekommen." Aber dennoch enttäuscht - mal wieder. In den Niederlanden, so die Ansicht des Trainers, gehe es etwas weniger physisch zu, das käme Pepi zugute. "Ich hoffe, dass er dort viel Spielzeit bekommt und zu seiner Stärke findet."

Ricardo Pepi während seiner Zeit beim FC Groningen. IMAGO/Pro Shots

Tatsächlich ging der Wunsch in Erfüllung. Pepi traf in den ersten sechs Spielen für Groningen fünfmal, kam bis zur WM-Pause auf starke sieben Tore und zwei Assists in neun Einsätzen. Doch nach Katar nahm US-Coach Gregg Berhalter den inzwischen 19-Jährigen trotzdem nicht mit. Und als die USA im Achtelfinale mit 1:3 gegen die Niederlande verloren, tanzte Pepi zur Feier des Tages im Oranje-Trikot in einem holländischen Nachtklub. Das habt ihr jetzt davon!

Ich will nicht zurück nach Augsburg. Ricardo Pepi in einem Interview in den Niederlanden

In Groningen, beim baldigen Absteiger, schoss Pepi weiter seine Törchen und träumte längst wieder von Größerem - auf jeden Fall nicht mehr von Augsburg. „Ich will nicht zurück nach Augsburg", sagte er plötzlich in einem Interview in den Niederlanden. "Aufgrund der Art und Weise, wie sie mich behandelt haben, ist eine Rückkehr keine Option."

Pepis Berater Ramos spricht Klartext

Und, um noch einen draufzusetzen, ließ sich auch Berater Jaime Garcia Ramos zitieren: "Wir schätzen die Investition, die der Verein gemacht hat. Aber als er einmal da war, schien es so, als wüssten die nicht, wie sie mit so einer Investition umgehen müssten. Pepi geht nicht zurück." Als wäre dieser amerikanische Traum nicht sowieso längst schon zum Albtraum geworden.

Eine Zukunft, das war den Verantwortlichen des FCA hinter vorgehaltener Hand jetzt klar, würde es für Pepi in Augsburg nicht geben. Meister Feyenoord und Eindhoven klopften an, wobei Pepi klar zur PSV tendierte und seinen letzten Wunsch letztendlich erfüllt bekam. Bis zu elf Millionen Euro überweist der niederländische Pokalsieger an den 15. der Bundesliga, der sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent sicherte. Für den Fall, dass Pepi doch noch richtig durchstartet. Zumindest diesen Traum haben sie Augsburg noch nicht aufgegeben.

Dieser Text erschien zuerst in der kicker-Ausgabe Nr. 56 am 10. Juli 2023.