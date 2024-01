Ambrosius gestrichen: Eine gute Nachricht für den HSV

Die Kadernominierung von Ghanas Nationaltrainer Chris Hughton für den Afrika-Cup wurde beim Hamburger SV mit großer Spannung erwartet - weil sie gegebenenfalls auch Auswirkungen auf die Personalplanungen gehabt hätte. Seit Neujahr ist klar: Stephan Ambrosius fliegt vorerst nicht mit.

Während Angreifer Ransford Königsdörffer nominiert wurde, ist der Innenverteidiger aus dem vorläufigen Aufgebot gestrichen worden und lediglich auf Abruf. Dass der gebürtige Hamburger also im Volkspark dabei sein wird, wenn der HSV am Dienstag mit den Leistungstests startet, ist für den Zweitligadritten eine gute Nachricht, denn: Handlungsbedarf besteht im Abwehrzentrum nach der erneuten Wadenverletzung von Sebastian Schonlau aus dem Dezember ohnehin. Hätte nun auch noch das Eigengewächs gedroht, den Januar über auszufallen, hätten Sportdirektor Claus Costa und Sportvorstand Jonas Boldt womöglich über einen umfangreicheren Personalaufbau nachdenken müssen.

Ambrosius ist die positive Überraschung in einem Halbjahr, das beim HSV wenig Zufriedenheit hinterlassen hat. "Wir haben noch Luft nach oben", hatte Tim Walter nach der eingehenden Hinrunden-Analyse erklärt - für das 25-jährige Eigengewächs gilt das nicht. Ambrosius, von seiner Leihstation Karlsruhe im Sommer eigentlich nur zurückgekommen, um endgültig zu wechseln, hat sich durchgesetzt, mit seinen Stärken. Obwohl der Trainer an sich spielstarke Innenverteidiger bevorzugt.

Im Kerngeschäft aber agierte kein HSV-Verteidiger besser: Ambrosius ist bester Zweikämpfer im Kader, mit einem kicker-Notenschnitt von 3,17 zudem der am besten bewertete Hamburger Feldspieler der laufenden Spielzeit. Und er schaffte gegen Ende der Serie auch unter Walter den Sprung vom Lückenbüßer zur Stammkraft. Kam er zu Beginn vor allem dann zum Einsatz, wenn kein anderer mehr da war, galt zuletzt: Egal, ob neben Schonlau, Ramos oder Hadzikadunic - Ambrosius war gesetzt.

Da nach Schonlaus Verletzungshistorie in dieser Spielzeit völlig offen ist, ob der Kapitän nach der kalkulierten Ausfallzeit von acht Wochen dann auch fest planbar ist, bedeutet die Nicht-Berücksichtigung von Ambrosius für den Afrika-Cup: Für den bedeutungsvollen Start mit schweren Auswärtsspielen bei den beiden Bundesligaabsteigern Schalke 04 und Hertha BSC (dazwischen kommt der KSC in den Volkspark), kann Walter zumindest mit einer Konstante in der Innenverteidigung rechnen.