Ambrosius droht das vorzeitige Saison-Ende

Karlsruhes Abwehrspieler Stephan Ambrosius hat sich in Düsseldorf verletzt und droht für den Rest der Spielzeit auszufallen.

Mit 2:3 unterlag der Karlsruher SC zuletzt bei Fortuna Düsseldorf. Den Badeneren fehlen aber nicht nur die Punkte, sie müssen nun auch auf Innenverteidiger Stephan Ambrosius verzichten.

Der 24-jährige gebürtige Hamburger erlitt im Rheinland einen Muskelfaserriss. Es droht das Saison-Aus. "Es ist im Moment völlig ergebnisoffen, ob er noch einmal eingreifen kann, wenigstens in den Trainingsbetrieb", sagte Trainer Christian Eichner vor der Samstagspartie (13 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Hannover 96.

Fragezeichen stehen derzeit noch hinter Sebastian Jung und Marius Gersbeck. Der Rechtsverteidiger wurde in den letzten Tagen von den Nachwehen einer Erkältung gebremst, während Torhüter Gersbeck nach seiner Kopfverletzung am gestrigen Donnerstag erstmals wieder auf dem Platz stand. Trainer Eichner zeigt sich aber optimistisch, dass er gegen Hannover auf seine beiden Säulen zurückgreifen kann.

Eichner will Lerneffekte in allen Bereichen

Dass sein Team bei der Fortuna zum wiederholten Mal in der Nachspielzeit wichtige Punkte verschenkt hat, wird laut Eichner keine personellen Konsequenzen haben. "Was ich aber sehen will, ist, dass die Mannschaft zu lernen beginnt. In Bereichen, die mindestens genauso wertvoll sind, wie die fußballerische Leistung", sagte der 40-Jährige.

"Zu einer fußballerischen Entwicklung gehört nicht nur das schöne Spiel"

Dazu gehöre unter anderem, dass jeder über 90 Minuten "jeden Meter macht, auch wenn er noch so unlogisch erscheint", so Eichner. "Zu einer fußballerischen Entwicklung gehört nicht nur das schöne Spiel, sondern auch die Anpassung an die Liga. Der letzte Sonntag hat uns gezeigt, wo wir noch richtig zulegen müssen."

"Da kommt eine extreme Herausforderung auf uns zu"

Für seinen Trainerkollegen aus der niedersächsischen Hauptstadt hat der KSC-Coach ein Lob übrig. "Stefan Leitl steht für attraktiven Offensiv-Fußball. Da kommt eine extreme Herausforderung auf uns zu", sagte Eichner über die Spielweise der 96er.