Ambrosius: Auszeit zur Unzeit

Zum Auftakt in die neue Trainingswoche des Hamburger SV fehlte Stephan Ambrosius erwartungsgemäß. Während Jean-Luc Dompé immerhin individuell trainierte, droht dem Verteidiger eine wochenlange Pause - und die kommt für alle Beteiligten zur Unzeit.

Dompé war als einziger Hamburger Profi glänzend in die Rückrunde gestartet, musste aber ausgerechnet in der ersten Arbeitswoche und beim ersten Spiel von Neu-Trainer Steffen Baumgart wegen Rückenproblemen passen. Nachdem dem Linksaußen zu Wochenbeginn auch noch eine Erkältung schwächte, absolvierte er am Mittwoch zumindest wieder eine individuelle Einheit - sein Einsatz am kommenden Sonntag gegen den VfL Osnabrück ist zumindest möglich.

Von dieser Perspektive ist Ambrosius dieser Tage weit entfernt. Der 25-Jährige hatte schon gegen Elversberg (1:0) gefehlt, zum Wochenstart folgte die bittere Diagnose Schambeinentzündung. Eine Verletzung, bei der eine genaue Prognose über die Ausfallzeit schwierig, eine Pause über mehrere Wochen aber durchaus üblich ist.

Klar ist: Die Auszeit des gebürtigen Wilhelmsburgers kommt zur Unzeit. Sein Vertrag in Hamburg endet im Sommer. Nachdem er sich zwischenzeitlich einen Stammplatz erspielt hatte und Zukunftsgespräche avisiert waren, patzte er in der Endphase von Tim Walter mehrfach. Jetzt, da durch den Trainerwechsel die Karten neu gemischt werden, kann er sich vorerst nicht empfehlen - weder für eine Weiterbeschäftigung in seiner Heimatstadt noch für einen potenziellen anderen Arbeitgeber.

Hinzu kommt: Auch die gerade erst entspanntere Situation in der Innenverteidigung spitzt sich durch seinen Ausfall wieder zu. In der monatelangen Abwesenheit von Sebastian Schonlau standen nur drei gelernte und zweitligaerprobte Innenverteidiger bereit, nun ist der Kapitän zurück, dafür aber Ambrosius vorerst raus. Immerhin: Guilherme Ramos kehrt nach verbüßter Gelbsperre gegen Osnabrück in den Kader zurück, und Defensiv-Allrounder Moritz Heyer stünde theoretisch auch als Alternative für das Zentrum bereit.

Dort zeichnet sich unter dem neuen Coach in dessen ersten Tagen eine neue Hierarchie ab: Durch die Ausfälle von Ramos und Ambrosius beim Baumgart-Debüt hatte Dennis Hadzikadunic eine neue Chance erhalten und diese auf Anhieb genutzt. Des Trainers Urteil jedenfalls klingt deutlich: "Dennis ist ein richtig guter Innenverteidiger mit einem guten Spielaufbau."