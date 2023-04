"Ambitionierte Ziele": Lautern hat noch nicht genug

Endlich wieder drei Punkte für den 1. FC Kaiserslautern: Nach vier sieglosen Partien haben die Pfälzer wieder einen Dreier gelandet und das gegen den Favoriten aus Hamburg. Lauterns Trainer Dirk Schuster ist stolz und glücklich über die Leistung seiner Mannschaft, die noch große Ziele zu haben scheint.

Ein goldenes Händchen bewiesen: Mit Terrence Boyd und Ex-Hamburger Aaron Opoku wechselte Schuster die beiden Matchwinner ein. Boyds Hackentreffer zog dem HSV den Stecker, Opokus erster Ballkontakt besiegelte endgültig die Niederlage des Aufstiegsaspiranten aus der Hansestadt.

Schuster ist stolz auf seine Mannschaft

"Die Leistung ist absolut stark gewesen", konstatierte Schuster nach der Partie am "Sky"-Mikrofon, "da kann man schon stolz drauf sein - und auch glücklich". Das Ziel sich "teuer verkaufen" zu wollen, ging vollends auf. Hatten die Gastgeber im ersten Durchgang doch noch relativ wenig Spielanteile, rissen das Spiel in der zweiten Hälfte aber auf ihre Seite.

50-Punkte-Marke als Ziel

Mit nun 43 Punkten auf dem Konto ist der Klassenerhalt sowieso sicher, doch das noch nicht genug. Wie im Interview sowohl mit Schuster als auch Opoku herauszuhören war, habe die ganze Mannschaft ein Plakat mit dem Ziel der 50-Punkte-Marke unterschrieben.

Schuster sagte dazu nur, dass die Ziele des FCK sehr ambitioniert seien, Lauterns zweiter Torschütze Opoku wurde was dieses Thema angeht aber schon konkreter und stellte klar: "Das ist ein Ziel, was wir auf jeden Fall erreichen wollen, weil wir wissen was wir können."

Sicherlich zum Heimsieg gegen den HSV beigetragen haben auch die Anhänger der Pfälzer, die vor dem Spiel eine beeindruckende Choreografie über das halbe Stadion präsentierten und ihre Mannschaft über 90 Minuten hinweg nach vorne peitschten. "Man kann nicht in Worte fassen, wie das hier abgeht", freute sich Opoku. Schuster habe vor dem Spiel Gänsehaut gehabt und beschrieb die Choreografie der Fans als "gigantisch".

Am nächsten Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hat der FCK bei Abstiegskandidat Regensburg die Chance, der 50-Punkte-Marke weiter näher zu kommen.