"Amazon" hält an Doku über DFB-Elf fest

Trotz des unerwartet frühen Ausscheidens bei der WM 2022 will "Amazon" eine Dokumentation über die deutsche Nationalelf ausstrahlen. Inhalt sollte aber ursprünglich etwas anderes sein.

Nach Borussia Dortmund, dem FC Bayern, Juventus Turin oder Manchester City erhält demnächst auch die deutsche Nationalmannschaft eine "Amazon"-Dokumentation. Daran ändert auch das frühe Aus bei der WM 2022 nichts.

"Wie angekündigt zeigt 'Prime Video' 2023 eine 'All or Nothing'-Dokumentation über den Weg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Herren auf dem Weg zur WM in Katar und die Vorkommnisse vor Ort", stellte ein "Amazon"-Sprecher gegenüber der dpa klar. Die Serie soll wie geplant im Frühjahr 2023 ausgestrahlt werden.

An der sechsteiligen Doku arbeitet "Amazon" zusammen mit dem DFB und UFA Documentary. Inhalt soll die "fünfjährige Reise" (O-Ton DFB) nach dem Ausscheiden bei der WM 2018 in Russland über die kaum erfolgreichere EM 2021 bis zur WM in Katar sein. Das erhoffte Happy End dort blieb jedoch aus: Nach dem 1:2 gegen Japan, dem 1:1 gegen Spanien und dem 4:2 gegen Costa Rica schied die DFB-Auswahl erneut in der Gruppenphase aus.

"Die Doku verfolgt uns bei unserem Ziel zurück an die Weltspitze", hatte Flick gesagt

"Die Doku verfolgt uns bei unserem Ziel zurück an die Weltspitze", hatte Bundestrainer Hansi Flick im September noch erklärt. "Es wird herausfordernd, emotional und am Ende hoffentlich erfolgreich." Auch Philip Pratt von "Prime Video" hatte den Zuschauern "einzigartige intime und emotionale Einblicke" angekündigt und die Möglichkeit, "das gesamte Team auf dem kräftezehrenden Weg zum fünften Stern hautnah" zu begleiten.

Statt mit dem fünften Stern dürfte die Serie nun vielmehr mit einschneidenden personellen Konsequenzen des erneuten WM-Debakels enden. Oliver Bierhoff, der die Doku mit angestoßen hatte, verabschiedete sich am Montagabend nach 18 Jahren vom DFB und löste seinen noch bis 2024 datierten Vertrag als Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie vorzeitig auf. Offen ist weiterhin, ob Flick die Nationalelf zur Heim-EM 2024 führen darf.