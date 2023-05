Amateurschiedsrichterin Burkhart trägt DFB-Pokal ins Stadion

Die deutsche Amateurschiedsrichterin Sophie Burkhart wird die Trophäe vor dem DFB-Pokalfinale der Frauen am 18. Mai ins Stadion tragen. Das teilte der DFB am Freitag mit.

Die Rolle Burkharts zu Beginn des DFB-Pokalfinals der Frauen zwischen Titelverteidiger Wolfsburg und dem SC Freiburg am nächsten Donnerstag (16.45 Uhr, LIVE! bei kicker) steht ganz im Zeichen des "Jahrs der Schiedsrichter", das das Bewusstsein für die Rolle der Schiedsrichter*innen in Deutschland sowie deren rückläufige Anzahl schärfen soll. Auch mehr Verständnis und Respekt gegenüber der Unparteiischen auf und neben dem Platz soll erreicht werden.

Die 22-jährige Burkhart leitete in der Saison 2022/23 zahlreiche Spiele in der B-Juniorinnen Bundesliga Süd sowie West/Südwest und in der Landesliga der Herren, während sie in der Oberliga als Assistentin fungiert. Die gebürtige Mainzerin ist bereits seit 2015 als Unparteiische im Einsatz.

Der erste Gedanke war: Oh Gott! Was, wenn ich stolpere! Sophie Burkhart

"Der erste Gedanke war: Oh Gott! Was, wenn ich stolpere! Bei so einem großen Event, vor so vielen Menschen und ich laufe mit dieser Trophäe ins Stadion und stolpere dann und der Pokal liegt auf dem Rasen - und ich auch", erklärt Burkhart mit einem Schmunzeln und fügt an: "Der zweite Gedanke war dann aber direkt: Wie cool ist es, dass ich das machen darf! Und seit ich es so richtig realisiert habe, freue ich mich einfach unglaublich auf das Finale - das ist wirklich eine große Ehre für mich."

Burkharts Amt im Rahmen des DFB-Pokalfinals steht laut DFB "symbolisch für die Wertschätzung und Anerkennung der Leistungen von Schiedsrichter*innen". Für das Endspiel in Köln, das bereits zum 14. Mal dort ausgetragen wird, wurden bislang bereits 35.000 Tickets verkauft.