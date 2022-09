Amateurfußball: Von der Corona- in die Energiekrise

Kaum hat sich der Amateurfußball von der Corona-Krise erholt, schlittert er womöglich bereits in die nächste Misere. Die DFB-Spitze spricht sich mit Blick auf Energiefragen deshalb für Entlastungen im Sport aus.

Die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) blickt mit Sorge auf die drohende Energiekrise. "Ein Lockdown ist etwas, was wir uns auf gar keinen Fall wünschen können. Wir können die Plätze nicht einen dritten Winter in Folge geschlossen halten", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Dienstag beim Workshop Amateurfußball: "Deshalb befürworten wir mit Blick auf Energiefragen Entlastungen für Vereine. Der Sport ist da gemeinsam energisch unterwegs." Bereits Mitte August war Neuendorf ins Kanzleramt nach Berlin gereist, um auf die Politik zu zugehen.

Der für die Amateure zuständige Vizepräsident Ronny Zimmermann sieht die Politik in der Pflicht. "Die Corona-Krise ist noch nicht vorbei, da kommt die nächste Krise on top", äußerte Zimmermann: "Beim Blick auf die eigene Stromrechnung kann man sich leicht vorstellen, was auf die Vereine zukommen kann. Wenn es keine Unterstützung von Kommune, Land oder Bund gibt, stehen wir vor bitteren Monaten."

Plusraten bei Mitgliederzahlen

Derweil entspannt sich die Lage beim Blick auf die Mitgliederzahlen. "Bei der Mitgliederstatistik verzeichnen wir in fast allen Bereichen deutliche Plusraten", sagte Zimmermann. "Teilweise haben wir schon wieder den Status vor Corona erreicht." Laut den offiziellen DFB-Zahlen zählt der größte Einzelsportverband der Welt derzeit rund 7,1 Millionen Mitglieder in knapp 25.000 Vereinen. Davon sind rund 2,2 Millionen aktive Spielerinnen und Spieler. 1,6 Millionen Mitglieder sind ehrenamtlich engagiert.

Mit Blick auf die wohl erneut größer werdende Corona-Problematik im Herbst und Winter sieht sich der DFB gut aufgestellt. "Die Infektions-Thematik wird im Spätjahr sicher wieder mehr in den Vordergrund rücken", sagte Zimmermann: "Aber wird sind vorbereitet. Wir haben jetzt die entsprechenden Regelwerke und Erfahrungswerte."