Würzburger Kickers vs. Hannover 96 II: Fakten rund um die Drittliga-Playoffs

In diesem Jahr stehen sich in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga die Würzburger Kickers und die U 23 von Hannover 96 gegenüber. Was der Blick auf vergangene Jahre verrät und welches Novum die Niedersachsen erreichen können.

Die Playoffs zur 3. Liga finden in diesem Jahr zum zwölften Mal statt. IMAGO/Maximilian Koch

Einhergehend mit der Regionalliga-Reform wurde in der Saison 2012/13 auch die Aufstiegsrunde - der Modus hat sich dabei über die Jahre mehrmals verändert - zur 3. Liga eingeführt. Insgesamt finden die Playoffs in diesem Jahr also zum zwölften Mal statt. In dieser Saison kämpfen die Würzburger Kickers und die U 23 von Hannover 96 um das letzte verbliebene Drittliga-Ticket.

Würzburg Favorit?

Wirft man einen Blick auf die Statistik der vergangenen elf Jahre liegen die bayerischen Klubs beim Nord-Süd-Vergleich hauchzart in Führung. Dreimal standen sich die Staffel-Sieger aus Bayern und dem Norden gegenüber, zweimal gewann der bayerische, einmal der Nord-Vertreter. 2021 schlug der TSV Havelse den 1. FC Schweinfurt. Die Bayern-Amateure behielten 2019 die Oberhand gegen die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg, die bereits 2016 am SSV Jahn Regensburg scheiterte. Hannover kann diese Statistik also begradigen.

Generell sind die Playoffs für bayerische Teams ein gutes Pflaster. Sechs- von neunmal schafften Vertreter aus dem Freistaat den Sprung in Liga 3 - zuletzt die SpVgg Unterhaching, die sich im vergangenen Jahr letztlich klar gegen Energie Cottbus behauptete. Gehen die Würzburger Kickers also als Favorit ins Rennen? Nicht unbedingt. Denn auch die Nord-Teilnehmer setzten sich in fünf von neun Paarungen durch.

Welche Klubs nahmen am häufigsten Teil?

Der SV Waldhof Mannheim, die SV Elversberg und der VfL Wolfsburg II nahmen jeweils dreimal an der Aufstiegsrunde teil. Aufsteigen konnte aber nur einmal Elversberg 2013 bei der Premiere. Damals setzte sich die SVE knapp gegen den TSV 1860 München durch. Generell nahmen Teams aus dem Südwesten Deutschlands häufiger teil. Dies war dem Modus geschuldet. Denn bis einschließlich 2018 spielten noch alle fünf Meister plus der Vize-Meister der Südwest-Staffel drei frei Plätze in der 3. Liga aus. Erst seit 2019 gibt es vier Aufsteiger. Seit der Saison 2020/21 haben die Regionalliga West und Südwest jeweils einen festen Aufstiegsplatz sicher.

Der Fluch der Heimpleite zum Auftakt

In elf Jahren ist es bisher noch keiner Mannschaft gelungen nach einem misslungenen Auftakt vor eigenem Publikum, das Ruder im Rückspiel auf fremden Platz noch herumzureißen. Zuletzt ereilte den FC Energie Cottbus dieses Schicksal, der vor Jahresfrist den Auftakt im Stadion der Freundschaft mit 1:2 vergeigte.

Gelingt Hannover ein Novum?

Die U 23 der Hannoveraner könnte in diesem Jahr ein kleines Stück Fußball-Geschichte schreiben. Der 96-Nachwuchs, der erstmals Meister der Regionalliga Nord wurde, könnte als erste Reserve eines Zweitligisten den Sprung in die 3. Liga schaffen. Bisher gab es mit Stuttgart II, Bayern II, Werder II, Mainz II, Dortmund II und Freiburg II nur U-Mannschaften von Bundesligisten in Deutschlands dritthöchster Spielklasse.

Regionalliga-Tormaschinen

Mit Würzburg und Hannover stehen sich zwei Tormaschinen gegenüber. Die Unterfranken trafen in dieser Spielzeit 79-mal. Mit 19 Toren war Saliou Sané bester Torjäger. Die 96-Talente waren sogar noch erfolgreicher mit 90 Treffern. Top-Torjäger war Lars Gindorf, der mittlerweile ins Profi-Team befördert wurde und Hannovers Coach Daniel Stendel in beiden Partien nicht zur Verfügung stehen wird. Bei den kassierten Gegentoren hat der FWK die Nase klar vorne, kassierte mit 20 Gegentoren nur die Hälfte der Hannoveraner. 16 Weiße Westen durfte sich FWK-Keeper Vincent Friedsam gutschreiben. 96-Schlussmann Toni Stahl hingegen nur sieben. Bei der Punkteausbeute liegen ebenfalls die Main-Kicker (82 Punkte) in Front, sammelten sechs mehr als Hannover (76 Punkte).

Wo werden Hin- und Rückspiel heuer übertragen?

Beide Partien sind nicht im Free-TV empfangbar. Magenta Sport, dass die Rechte an der 3. Liga besitzt, übertragt Hin- und Rückspiel im Pay-TV und Stream. Zudem können beiden Begegnungen über den Streaming-Anbieter OneFootball verfolgt werden.