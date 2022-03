AMA Hessenliga Aufstiegsrunde - 1. Spieltag Erlensee überrascht weiter - Fehlstart für Stadtallendorf und die SG Barockstadt

Das Feld in der Hessenliga-Aufstiegsrunde ist am 1. Spieltag sofort enger zusammengerückt, da die beiden Spitzenteams Eintracht Stadtallendorf und SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 1:2-Niederlagen in die neue Runde gestartet sind.

Dass der SC Hessen Dreieich zu Gunsten der neuen zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt die Hessenliga verlassen wird, gilt als sehr wahrscheinlich. Rein sportlich könnte man so langsam zur Erkenntnis gelangen, Dreieich möchte die Liga nach oben verlassen, in Richtung Regionalliga. Am Samstag besiegte die Yalcin-Elf den heißen Aufstiegskandidaten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 2:1. In der ersten halben Stunde neutralisierten sich beide Mannschaften auf taktisch hohem Niveau, doch Torchancen waren dadurch Mangelware. Nach all dem Kampf lieferte Streker in der 34. Minute das erste Highlight: Nach einem Eckball wurde er per Kopf von Klein bedient und köpfte zur Heim-Führung ein. Doch schon fünf Minuten später machte es die SGB ähnlich, Pecks bediente per Kopf Rummel, der ebenfalls per Kopf zum Ausgleich traf.

Gleich doppelt ins Hintertreffen geriet Fulda in der 48. Minute: Zum einen gab es Elfmeter für Dreieich, zum anderen sah Grötsch wegen Meckerns Gelb-Rot. Der Strafstoß war eine sichere Angelegenheit für Wachs. Die Partie wurde nun emotional aufbrausender, Schiedsrichter Rühl musste einige Gelbe Karten zücken und dazu noch Dreieichs Wachs in der 69. Minute mit Gelb-Rot vom Feld schicken. Hosainie im SC-Hessen-Tor trieb anschließend mit guten Paraden die drückenden Barockstädter zur Verzweiflung, die sich den Start in die Aufstiegsrunde sicher ganz anders vorgestellt hatten.

Auch Spitzenreiter Eintracht Stadtallendorf musste zum Start auf Punkte verzichten. Der SC Waldgirmes warf bei seinem 2:1-Sieg viel Kampf und Leidenschaft in die Waagschale. Die Eintracht steigerte sich zwar im zweiten Durchgang, doch auch da haperte es noch an vielen Stellen. Mit einem Eigentor brachte Markovic in der 69. Minute die Hausherren in Führung. Sechs Minuten später erhöhte Hartmann per Foulelfmeter auf 2:0. Der Anschlusstreffer von Cecen - ebenfalls per Foulelfmeter - in der vierten Minute der Nachspielzeit kam zu spät. Sein Teamkamerad Arifi sah in gleicher Minute wegen Meckerns noch Gelb-Rot. Der Frust saß offenbar tief.

Neuer Tabellenzweiter ist der SV Rot-Weiß Hadamar, der den FSV Fernwald mit 4:0 nach Hause schickte. Paradoxerweise hatte aber Fernwald im ersten Durchgang die besseren Chancen, das einzige Tor im ersten Spielabschnitt erzielte aber Koch, der sich in der 29. Minute gegen den FSV'ler Hendrich die Kugel erkämpfte und frei auf Torwart Sahin zulaufend die Führung markierte. Hofmann hatte kurz vor der Pause beinahe die ideale Antwort parat, doch sein Distanzschuss krachte an den Pfosten. Sofort nach Wiederanpfiff brach Hadamar die gegnerische Moral, als Dillmann einen Eckball ins Netz köpfte. Dieser Vorsprung hatte lange Bestand, da den Offensivbemühungen der Gäste der notwendige Punch fehlte. Spät schraubten die Rot-Weißen noch am Ergebnis, erst schloss Koch einen Solo-Lauf zum 3:0 ab (86.), dann verwertete Kern eine präzise Flanke von Schäfer per Kopf zum 4:0-Endstand (87.)

Mit nur zwei Punkten Rückstand auf Relegationsrang zwei hält die Überraschungsmannschaft 1. FC 06 Erlensee Schritt. Die Nullsechser haben noch lange nicht genug, was am Samstag der TuS Dietkirchen 1911 zu Spüren bekam. Zimpel markierte schon in der 10. Minute die Führung für den FCE, der immer wieder gut nach vorne kombinierte und dabei auch defensiv sehr gut stand. In der 66. Minute netzte Luedke zum 2:0 ein, doch anstatt souverän dem Heimdreier entgegenzusteuern, brachte der schnelle Anschluss durch einen Stahl-Distanzschuss aus knapp 25 Metern wieder Spannung ins Spiel. Zumindest für ein paar Minuten, ehe Kreinbihl den alten Abstand wieder herstellte (73.).

Am Sonntag warteten die Fans des FC Eddersheim vergeblich auf Tore gegen den SV Neuhof (0:0). Während der FCE dennoch ganz nah dran ist an den Aufstiegsplätzen, weist Neuhof mit acht Punkten Rückstand schon einen schwer aufzuholenden Rückstand auf.