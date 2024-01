Am Tag vor EM-Start: Wetzlar gibt Rubin-Abschied bekannt

Das ist fraglos ein Abgang, der die HSG Wetzlar hart trifft: Im kommenden Sommer wird Lenny Rubin die Mittelhessen verlassen, das gab der Klub am Dienstag bekannt.

Die HSG Wetzlar kann nach der Saison 2023/24 nicht mehr auf die Dienste von Lenny Rubin zählen, das wurde am Tag vor dem EM-Start offiziell bekannt. Am Mittwoch wartet auf Rubin und die Schweizer ein absolutes Karriere-Highlight: In Düsseldorf wird es eine neue Weltrekord-Kulisse für ein Handballspiel geben, wenn wohl über 53.000 Zuschauer zum deutschen Auftaktspiel gegen den Nachbarn strömen.

Rubin war im Sommer 2018 als hoffnungsvolles Talent aus der Schweiz nach Mittelhessen gewechselt und entwickelte sich bei der HSG zum gestandenen Bundesligaspieler. Der 27-Jährige hat den Verantwortlichen nun mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern und den Klub im Sommer verlassen wird, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Nach dann sechs Spielzeiten ist somit Ende Juni Schluss für Rubin in Wetzlar.

"Das bedauern wir natürlich sehr, denn Lenny ist einer unserer absoluten Leistungsträger", wird HSG-Geschäftsführer Björn Seipp zitiert: "Wir wussten, dass er bei vielen Klubs auf dem Wunschzettel stand, weil er sich hier in Wetzlar zu einem tollen Spieler entwickelt hat. Neben seiner Torgefahr macht ihn interessant, dass er sehr verlässlich ist und stabil und variabel decken kann."

In 192 Pflichtspielen in Liga und Pokal hat Rubin, der für seine Wucht und Wurfstärke im linken Rückraum bekannt ist, bislang 753 Treffer für die HSG erzielt. "Solche Leistungen und Zahlen sorgen für Nachfrage", das gesteht Seipp offen ein und fügt an: "Mittelhessen ist eine großartige Region, auf die wir alle sehr stolz sein können, auch weil die Menschen hier viel für den Sport und somit auch die HSG Wetzlar übrighaben. Es gibt aber eben Klubs in Großstädten, die haben andere wirtschaftliche Möglichkeiten als wir hier. Dem müssen wir uns auch in diesem Fall leider wieder einmal beugen. Für uns gilt es jetzt den nächsten Spieler zu finden, der sein Potenzial in Wetzlar so entwickeln kann, dass er zu einem Führungsspieler wird."

Drei Sommer-Neuzugänge stehen schon fest

Bis zum Sommer soll Rubin aber noch für das Erreichen der Wetzlarer Ziele sorgen. "Wir drücken ihm für die EM natürlich fest die Daumen und hoffen, dass er gesund nach Wetzlar zurückkehrt, damit wir ab Anfang Februar weiter mit ihm am Erreichen unserer Saisonziele arbeiten können", erklärt Seipp.

Für die kommende Saison hat Wetzlar mit Jona Schoch (HBW Balingen-Weilstetten), Lion Zacharias (Rhein-Neckar Löwen) und Georg Löwen (SC Magdeburg) bereits drei Neuzugänge präsentiert. Dagegen stehen neben Rubin auch Magnus Fredriksen (SönderjyskE Handbold/Dänemark), Hendrik Wagner (TBV Lemgo Lippe), Emil Mellegard und Erik Schmidt als Abgänge fest.