Am Sprunggelenk verletzt: Tuta fällt gegen Schalke voraussichtlich aus

Zum Abschluss des Trainingslagers in Dubai testete die Eintracht am Freitag zweimal über 90 Minuten gegen Lech Posen (1:0; 2:2). Die Partien zeigten, dass eine Woche vor dem Auftakt noch Sand im Getriebe ist. Sorgen gibt es um Verteidiger Tuta, der sich am Sprunggelenk verletzte und gegen Schalke voraussichtlich ausfällt.

Aus Frankfurts Trainingslager in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) berichtet Julian Franzke

Hervorragende Trainingsbedingungen, intensive Einheiten, schönes Wetter und ein 4:2 im ersten Testspiel gegen Leipzig ließen ein Gefühl aufkommen, dass die Vorbereitung für Eintracht Frankfurt gar nicht hätte besser laufen können. Es wäre möglicherweise eine trügerische Sicherheit gewesen. So gesehen kamen die Testspiele gegen den polnischen Meister Lech Posen, der aktuell auf dem 6. Platz steht, genau zur rechten Zeit.

"Zehn Tage lag der Fokus sehr auf dem Training und dem taktischen Bereich, jetzt war es wichtig, dass wir wieder 90 Minuten in den Beinen haben. Wir haben gewonnen, aber es war nicht alles perfekt. Die Woche war sehr intensiv, da kann man vielleicht auch mal ein Auge zudrücken. Es war nicht so einfach, weil der Platz sehr trocken war", resümierte Mittelfeldspieler Djibril Sow nach den ersten 90 Minuten, in denen Oliver Glasner seine aktuell potenziell beste Elf aufbot.

Glasner: "Wir haben gesehen, dass Widerstände kommen"

Der Coach zieht zwar insgesamt eine positive Bilanz des Trainingslagers, hebt aber auch mahnend den Finger. "Es gibt keine Garantie, dass es wieder so läuft wie vor zwei Monaten. Deshalb war der Test auch gut: Wir haben gesehen, dass Widerstände kommen, gegen die wir uns durchsetzen müssen - schon im ersten Spiel gegen Schalke, die kämpfen um den Ligaverbleib. Vieles lief im Trainingslager reibungslos, der erste Test ging super über die Bühne und im Training war alles schön. Lech Posen hat es uns aber schwer gemacht. Wir haben immer wieder Fehler gemacht und uns etwas verunsichern lassen", erklärt Glasner. Weiter bilanziert er: "Beide Tests waren okay. Ich denke, dass wir schon vieles besser machen können. Man hat natürlich eine gewisse Müdigkeit gemerkt. Trotzdem gefiel mir im zweiten Spiel, dass wir nach dem 0:2 zurückkamen. Diese Mentalität war gut. Doch fußballerisch, in puncto Kompaktheit und Disziplin haben wir in der der nächsten Woche zu Hause noch einiges vor uns."

Sorgen gibt es um Stamm-Innenverteidiger Tuta, der in der Anfangsphase des ersten Spiels mit dem linken Sprunggelenk umknickte und unter Schmerzen ausgewechselt werden musste. Der Brasilianer wurde zu einer MRT-Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Anschließend twitterte die Eintracht, dass sich Tuta eine "leichte Sprunggelenksverletzung" zugezogen habe: "Er fällt voraussichtlich für das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 aus." Das ist die einzige schlechte Nachricht eines ansonsten gelungenen Trainingslagers.