"Am schönsten war der Tag danach": Zorc huldigt BVB-Fans

In Dortmund ging am Samstag eine Ära zu Ende. Nach 44 Jahren beim BVB wurde Michael Zorc verabschiedet - und die Vereinslegende ließ es sich nicht nehmen, ein paar Worte an die eigenen Fans zu richten und dabei zu verraten, was die schönsten Momente in all diesen Jahren waren.

Dank an die Fans: Michael Zorc. IMAGO/RHR-Foto