Am Samstag live im Free-TV: Letztes Spiel von Meister Bietigheim

Den Meistertitel hat die SG BBM Bietigheim schon sicher. Im letzten Spiel unter dem alten Namen möchte die SG in der neuen Heimstätte, der MHP-Arena, eine ungeschlagene Saison beenden. Das Spiel gegen Blomberg am Samstag wird live im Free-TV übertragen.

Zum Spielverderber für Bietigheim könnte die HSG Blomberg-Lippe werden, die ihren fünften Platz verteidigen will. Eurosport überträgt das Spiel in Ludwigsburg am Samstag (25. Mai) ab 19 Uhr live.

Bietigheim möchte Serie ausbauen

Ein gebührender Abschied - das ist das Ziel der SG BBM Bietigheim. Nachdem sich die Mannschaft bereits am Mittwoch beim Heimsieg gegen Borussia Dortmund von der Sporthalle am Viadukt verabschiedet hat, steht am Samstag das letzte Bundesliga-Spiel als SG an. Die Mannschaft trägt ihre Spiele in der kommenden Saison unter dem Banner der HB Ludwigsburg aus.



In der künftigen Spielstätte, der MHP-Arena in Ludwigsburg, soll dabei gegen die HSG Blomberg-Lippe der letzte Akt der ungeschlagenen Serie der SG steigen. Im Hinspiel konnte die SG mit einem 23:26-Auswärtssieg zwei Punkte aus der Ulmenallee entführen. Die Form des Champions-League-Halbfinalisten stimmt vor dem letzten Spieltag. Seit dem Unentschieden gegen den Thüringer HC Ende Februar musste die Mannschaft um die frisch zur Spielerin der Saison gewählte Xenia Smits in der Liga keinen einzigen Punkt abgeben.

Blomberg ist nicht gut in Form

Die HSG Blomberg-Lippe muss mit zwei Rückschlägen im Gepäck die Reise nach Ludwigsburg antreten. Nach der 33:27-Niederlage in Thüringen musste die HSG auch am vergangenen Wochenende gegen formstarke Neckarsulmerinnen zwei Punkte lassen. Das Team von Trainer Steffen Birkner möchte den Abschluss der Saison jedoch positiv gestalten und den fünften Tabellenplatz im Fernduell gegen die Pokalsiegerinnen aus Metzingen verteidigen. Auch wenn der vierte Tabellenplatz und die damit verbundene direkte Qualifikation zur EHF European League für die HSG außer Reichweite ist, dürfen die Blomberger Fans weiter von der Teilnahme am Europapokal träumen:

Chance auf Europa

Unabhängig davon, ob Blomberg am letzten Spieltag noch von Metzingen überholt werden sollte, kann die HSG eine Wildcard zur Teilnahme an der EHF European League beantragen. Dazu sind die Blombergerinnen als nächstplatzierte Mannschaft hinter den bereits für die europäischen Wettbewerbe qualifizierten Teams aus Bietigheim, Bensheim, Thüringen, Dortmund sowie ggfs. Metzingen berechtigt. Sollte eine Zulassung durch die EHF erfolgen, wäre die Handball Bundesliga Frauen mit sechs Mannschaften auf europäischer Ebene vertreten.

In Free-TV und Livestream

Die Partie des letzten Spieltags wird in der MHP-Arena in Ludwigsburg um 19 Uhr angeworfen. Die Spielleitung übernehmen Leon und Nico Bärmann. Eurosport zeigt die Begegnung des letzten Spieltags live im Free-TV - bereits um 18:45 Uhr begrüßt Uwe Semrau die Zuschauerinnen und Zuschauer und begleitet das Spiel. Darüber hinaus kann das Spiel mit dem Kauf eines Abo-Passes oder im Pay-per-View bei Sportdeutschland.TV abgerufen werden. Dyn-Abonnenten können ebenfalls die Partie als Teil ihres Abonnements schauen.