"Am nächsten Tag im Flieger": Grubauer will bei der WM für DEB-Team aufs Eis

Im vergangenen Jahr verpasste Goalie Philipp Grubauer die Weltmeisterschaft aufgrund der NHL-Playoffs. In diesem Jahr möchte der 32-Jährige den DEB bei der WM in Tschechien unterstützen.

Anders als im vergangenen Jahr, als er beim Silber-Coup der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM im finnischen Tampere nur Fernsehzuschauer war, plant Goalie Philipp Grubauer seine Teilnahme bei der anstehenden Weltmeisterschaft (10. bis 26. Mai) in Prag und Ostrau. Im Interview mit dem SID sagte der 32-Jährige: "Ich bin bereit, für Deutschland zu spielen, und würde mich freuen, wenn sie mich einladen."

Seattle Kraken müssen zustimmen: "Da kann ich rumhüpfen"

Entgegen kommt ihm dabei, dass er mit den Seattle Kraken sehr wahrscheinlich die NHL-Playoffs verpassen wird. Im vergangenen Jahr hatte er mit den Kraken noch das Viertelfinale erreicht und nach dem Aus gegen die Dallas Stars auf eine kurzfristige Teilnahme an der bereits laufenden WM verzichtet, weil es sich zeitlich nicht mehr gelohnt hätte. In diesem Jahr wäre der Weg wohl frei.

"Aber im Endeffekt hat der Verein das letzte Wort", gab Grubauer zu bedenken. "Da kann ich rumhüpfen und sagen, ich will fahren, wenn der Verein nein sagt, dann geht es nicht." Würden die Kraken aber grünes Licht geben, dann "bin ich am nächsten Tag im Flieger", so der Top-Keeper, der letztmals 2022 den DEB bei einer WM vertrat.

Aktuell touren Bundestrainer Harold Kreis und DEB-Geschäftsführer Christian Künast durch Nordamerika, um sich mit den deutschen NHL-Profis auszutauschen. Auch bei Grubauer wurden sie vorstellig: "Küni und Harry (Kreis, Anm. d. Red.) waren vor ein paar Tagen hier, wir haben uns gut unterhalten", sagte der Rosenheimer.

Weitere NHL-Profis stehen bereit

Neben Grubauer signalisierten auch Tim Stützle (Ottawa Senators), John-Jason Peterka (Buffalo Sabres), Nico Sturm (San Jose Sharks) und Lukas Reichel (Chicago Blackhawks) ihre Bereitschaft, bei der WM in Tschechien für Deutschland auf dem Eis zu stehen. Von Superstar Leon Draisaitl ist noch keine Aussage bekannt, jedoch dürfte bei ihm erneut die Playoff-Teilnahme mit den Edmonton Oilers gegen eine WM-Berufung sprechen.

Am kommenden Freitag muss Bundestrainer Kreis bereits den Kader für die erste Vorbereitungs-Phase bekanntgeben, die am 9. April beginnt. In diesem Aufgebot werden allerdings noch keine Profis aus Nordamerika erwartet, da die Regular Season der NHL zu diesem Zeitpunkt noch läuft.