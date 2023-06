Am Montag wird es ernst: Nur 17 Teams oder doch mit Düren?

Turbulente Tage nach Saisonende: Die SG Wattenscheid erklärt ihren freiwilligen Rückzug aus der Regionalliga West, während der 1. FC Düren weiter versucht, den Verband in Sachen Lizenzfragen umzustimmen. Eine verkleinerte Liga mit 17 Teams droht. Für die verbliebenen Teams hätte eine solche Vor- und Nachteile.

Am Montag ab 17 Uhr tagt das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) in Duisburg. Die Kammer wird sich in erster Instanz mit dem Einspruch des 1. FC Düren gegen seine Nicht-Zulassung für die kommende Regionalliga-Saison beschäftigen. Der WDFV-Fußballausschuss hatte dem Klub, der in seiner ersten Spielzeit in der 4. Liga Rang zehn erreicht hatte, die erneute Startberechtigung verweigert, weil er bis zum Ablauf der gesetzten Frist keine geeignete Spielstätte für die kommende Saison nachweisen konnte oder auch wollte.

So erfüllt die heimische Westkampfbahn aufgrund baulicher Mängel - nach Meinung des Verbandes - aktuell die Anforderungen nicht. Eine offizielle Bestätigung der zuständigen Behörden über die Regionalliga-Tauglichkeit des Stadions konnte der 1. FC Düren ebenfalls nicht vorlegen. Einen dauerhaften "Umzug" in eine andere Spielstätte wiederum lehnten die Verantwortlichen lange Zeit ab. Das verbindet sie übrigens mit ihrem sogar auf Platz fünf gelandeten Mitaufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn, der wegen der verschärften Stadionauflagen allerdings im Gegensatz zu den Dürenern bereits im März seinen freiwilligen Rückzug aus der Regionalliga verkündet hatte.

Düren meldet Ausweichstadion

Inzwischen hat zumindest in Bezug auf ein Ausweichstadion ein Umdenken stattgefunden. Der 1. FC Düren meldete dem Verband nach kicker-Informationen das Waldstadion des Nachbarn FC Wegberg-Beeck, der aktuell in der Mittelrheinliga noch um den Wiederaufstieg in die Regionalliga West kämpft, als alternative Spielstätte. Außerdem sollen notwendige Baumaßnahmen in der Westkampfbahn zumindest so schnell wie möglich in Angriff genommen werden, um eine spätere Rückkehr in die eigentliche Heimat zu ermöglichen.

Ob das allerdings das Sportgericht überzeugt, den vom Fußballausschuss wegen der eheblichen Versäumnisse des Klubs verhängten Zwangsabstieg aufzuheben, steht auf einem anderen Blatt. So oder so gibt es anschließend auf jeden Fall noch die Möglichkeit der Berufung vor dem WDFV-Verbandsgericht, so dass sich das "Nachspiel" der regulären Saison weiter in die Länge ziehen könnte. Nicht zuletzt deshalb hatte die SG Wattenscheid 09 als möglicher Nachrücker jetzt ihren freiwilligen Verzicht auf eine Teilnahme an der Regionalliga erklärt und wird in der neuen Saison definitiv in der Oberliga Westfalen an den Start gehen.

Kein zusätzlicher Aufsteiger

Damit ist klar: Sollte es dabei bleiben, dass dem 1. FC Düren die Zulassung verweigert wird, dann muss die Regionalliga West in der kommenden Spielzeit mit 17 Klubs auskommen. Schließlich hatte der SV Straelen, der die abgelaufene Saison als abgeschlagenes Schlusslicht beendete, erst gar keine Zulassung beim WDFV beantragt und sich damit schon frühzeitig in die Oberliga Niederrhein verabschiedet. Hinzu kommt noch, dass die eigentlich ebenfalls auf Abstiegsplätzen gelandeten 1. FC Bocholt und Rot Weiss Ahlen nur deshalb beide in der Liga bleiben dürfen, weil neben Kaan-Marienborns Rückzug auch kein Absteiger aus der 3. Liga aus Nordrhein-Westfalen kommt.

Ein zusätzlicher Aufstieg aus den Oberligen ist trotz des eventuell freiwerdenden Platzes in der Regionalliga West nicht möglich, da die im letzten Sommer verabschiedete Auf- und Abstiegsregelung ein solches Szenario nicht zulässt, wie WDFV-Vizepräsident Manfred Schnieders dem kicker bestätigte. "Mit 17 Mannschaften zu starten, wäre natürlich nicht optimal", gibt Schnieders zu. "Es wäre allerdings nicht die Schuld des Verbandes, sondern die Folge eines sehr unprofessionellen Verhaltens eines Klubs."

Für alle anderen Vereine hätte dieses Szenario nicht unwesentliche Folgen. Durch ein wegfallendes Heimspiel würden den Klubs Einnahmen entgehen. Auf der anderen Seite hätte es den Vorteil, dass maximal drei (statt sonst vier) Teams am Saisonende absteigen müssten. Gebe es erneut keinen NRW-Absteiger aus der 3. Liga, wären es sogar nur zwei.

Ob nun mit 17 oder 18 Vereinen: Die neue Saison beginnt auf jeden Fall mit dem 1. Spieltag am 28./29./30. Juli. Sollte der 1. FC Düren den bitteren Gang in die Mittelrheinliga antreten müssen, hätte in jeder der 34 Runden eine Mannschaft spielfrei.