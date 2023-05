Am Mittwoch ruht der HBL-Titelkampf: THW und SCM wollen das Köln-Ticket

Mitten in der Jagd nach dem Meistertitel in der Bundesliga müssen Kiel und Magdeburg das Visier neu ausrichten - am Mittwoch geht es in der Champions League hoch her.

Die Berliner Füchse dürfen am Mittwochabend auf der Couch kurz verschnaufen (am Donnerstag geht es gegen Erlangen). Der THW Kiel und der SC Magdeburg sind international gefordert. Und wie! Die beiden Titelanwärter in der Handball-Bundesliga wollen die Grundlage dafür schaffen, Mitte Juni zum elitären Quartett zu gehören, das in Köln um den Titel in der Champions League kämpft.

Nach "superwichtigen Punkten" auf dem Weg zur 23. Meisterschaft - am Sonntag besiegte der THW die TSV Hannover-Burgdorf klar - geht der Blick in Kiel auf die bevorstehende Mammut-Aufgabe in der Champions League. Filip Jicha, Trainer der Zebras, schob den laufenden Liga-Thriller beherzt beiseite: "Jetzt spielen wir am Mittwoch erst einmal um unseren Traum, das Halbfinale in der Königsklasse zu erreichen." Wie im Vorjahr, als der THW im Halbfinale scheiterte und sich der FC Barcelona die Krone aufsetzte.

Zebras gegen PSG, SCM muss nach Plock

In diesem Frühling fiebern sie an der Ostsee dem Viertelfinal-Klassiker gegen die französische Startruppe von Paris St. Germain entgegen. "Wir werden alles tun, um Paris Paroli zu bieten und uns den Traum zu erfüllen", sagte Jicha und beschwor vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) auch die Kraft der 10.000 heimischen Fans. Damit es mit der erneuten Teilnahme am Final Four in Köln klappt, benötige der THW "nicht weniger als eine Riesen-Atmosphäre" und "zwei perfekte Spiele".

Auch beim SC Magdeburg rückt der Kampf um die Titelverteidigung in der Liga erstmal in den Hintergrund. Nach dem Arbeitssieg gegen den Bergischen HC (23:21) gilt der volle Fokus der Königsklasse. 21 Jahre nach dem historischen Triumph, als der SCM als erstes deutsches Team den europäischen Handball-Thron bestieg, will der Klub erneut Geschichte schreiben. Das Viertelfinal-Hinspiel gegen die Polen von Wisla Plock, die Magdeburg in der Gruppenphase weit hinter sich gelassen hatten, steigt am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN). Die Entscheidung fällt wie bei den Kielern eine Woche drauf.

HBL 2014 zuletzt doppelt vertreten

Großes Ziel beider Teams ist die Endrunde am Wochenende 17./18. Juni 2023 in der Lanxess Arena in Köln - dieses Ansinnen haben neben dem HBL-Spitzenduo, Plock und PSG auch noch Titelverteidiger Barcelona, Veszprem (Ungarn), Kielce (Polen) und Svendborg (Dänemark). Die Chancen stehen gut, dass es erstmals seit 2014 wieder zwei deutsche Mannschaften unter die Top 4 des Kontinents schaffen. Vor neun Jahren war dieses Kunststück Kiel und Flensburg gelungen.

Die Liga steuert unterdessen auf einen Meister-Dreikampf zu. Kiel blieb durch das 33:23 gegen Hannover im siebten Spiel hintereinander ungeschlagen und marschiert weiter vorneweg. Dahinter folgen mit je zwei Minuspunkten mehr Magdeburg (47:11) und die Füchse Berlin (45:11). Flensburg dürfte nach der 33:37-Niederlage in der Hauptstadt dagegen raus sein aus dem Titelrennen.

Hier geht es zum Restprogramm der HBL-Spitzengruppe.