"Am liebsten hätte ich noch einen": Rangnick für Verbleib von van de Beek und Cavani

Manchester Uniteds Interimscoach Ralf Rangnick möchte auch in der Rückrunde Edinson Cavani und Donny van de Beek in seinen Reihen zählen und sprach sich gegen einen Verkauf der beiden Publikumslieblinge im Winter aus. Anders hingegen ist die Situation bei Anthony Martial.

Edinson Cavani und Donny van de Beek werden auch nach der Transferperiode im Januar das Trikot von Manchester United tragen. Zumindest, wenn es nach Interimstrainer Ralf Rangnick geht - und zumindest bis zum Ende der Saison. Vor dem ersten Spiel der Red Devils im neuen Jahr am Montag gegen Wolverhampton (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sprach sich der Coach für einen Verbleib der beiden Publikumslieblinge aus.

Cavani stürmt weiter in Rot

"Wir hatten ziemlich viele Gespräche in den letzten Wochen, und er ist vermutlich der Spieler, mit dem ich am meisten gesprochen habe", erklärte Rangnick über seinen Umgang mit dem Uruguayer Cavani, der bereits im vergangenen Sommer mit einer Rückkehr nach Südamerika kokettiert hatte, dann aber doch einen neuen Einjahres-Vertag beim englischen Rekordmeister unterschrieben hatte. Zuletzt wurde der 34-Jährige (19 Tore in 49 Pflichtspieleinsätzen für ManUnited) sogar mit einem Wechsel nach Barcelona in Verbindung gebracht.

Am liebsten hätte ich noch einen Edi. Ralf Rangnick über Edinson Cavani

Ein Transfer sei laut Rangnick in diesem Winter aber vom Tisch: "Er weiß, dass ich ihn nicht gehen lassen werde." Der Stürmer sei ein Spieler, den "ich sehr schätze und respektiere", und der in "dieser Saison sehr wichtig" sei. "Am liebsten hätte ich noch einen Edi", so der Deutsche, der seit seinem Amtsantritt in der Premier League noch ungeschlagen ist (drei Siege, ein Remis).

Mehr Chancen für van de Beek - Martial vor Absprung

Ob Rangnick auch einen zweiten van de Beek braucht, scheint zumindest fragwürdig. Der Niederländer, der seit seinem Wechsel im Sommer 2020 unter dem ehemaligen Trainer Ole Gunnar Solskjaer lediglich eine Randnotiz geblieben war, verbrachte auch unter dem Ex-Leipzig-Coach die letzten beiden Liga-Partien komplett auf der Bank. Trotzdem: "Ich glaube immer noch, dass wir ihn behalten sollten", stellte Rangnick klar, "und er sollte hier bleiben - definitiv bis zum Ende der Saison - und versuchen, so viel Spielzeit zu bekommen, wie er kann." Seine Chancen werde der "Teamspieler" van de Beek jedenfalls erhalten.

Unwahrscheinlich ist es hingegen, dass er dabei mit Anthony Martial auf dem Platz stehen wird. Der Franzose, dessen Abschiedswunsch auch von Rangnick bereits klar kommuniziert worden war, stand in den letzten fünf Partien nicht mal mehr im Kader. "Es hatte nichts mit Verletzungen zu tun", erklärte der 63-Jährige Trainer vielsagend. Zuletzt stand eine Leihe zum FC Sevilla im Raum.