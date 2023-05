Am Jahresende ist Schluss: SGE-Präsident Fischer wird vorzeitig abtreten

Peter Fischer (67) wird am Ende dieses Jahres als Präsident von Eintracht Frankfurt abtreten. Nach kicker-Recherchen wird diese Nachricht in den nächsten Tagen von Eintracht Frankfurt veröffentlicht.

Winkt am Jahresende zum Abschied: Frankfurts Präsident Peter Fischer. IMAGO/Thomas Frey

Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung soll im Januar 2024 ein neuer Präsident gewählt werden. Immobilienkaufmann Matthias Beck (52), Mitglied im Eintracht-Verwaltungsrat, soll das Fischer-Erbe antreten.

Fischer zählt zu den dienstältesten Präsidenten in der Geschichte der vor 60 Jahren gegründeten Bundesliga. Seit August 2000 steht er an der Spitze der Eintracht, im September 2022 wurde er mit großer Mehrheit ein weiteres Mal für vier Jahre wiedergewählt - in eine achte Amtszeit, die er nun vorzeitig beenden wird.

Fischer führte die Eintracht zum Vorzeigeunternehmen

In den vergangenen Wochen war Fischer Mittler im Kompetenzgerangel zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden Philip Holzer und Axel Hellmann, der Vorstandsvorsitzende der Eintracht Fußball AG. Er führte auch die Gespräche mit dem von der DFL als Geschäftsführer erwünschten Hellmann, der noch bis September interimistisch die Geschäftsführung des Verbandes ausübt, sich danach aber ausschließlich wieder auf seine Aufgaben bei der Eintracht konzentrieren wird. In Fischers Ära wurde aus der vormals recht maroden Eintracht ein Vorzeigeunternehmen.

Der bisweilen exaltiert wirkende Fischer sieht sich als "erster Fan" der Eintracht. Stärker als jede andere Führungspersönlichkeit im deutschen Fußball positionierte er sich in den vergangenen Jahren gegen Diskriminierung, Rassismus und Rechtspopulisten. Für dieses Engagement erhielt Fischer 2021 den Fair Play Preis des Deutschen Sport Bundes (DOSB), 2022 wurde er mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet. Bei der Wiederwahl von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Februar 2022 war Fischer Mitglied der 17. Bundesversammlung.