Am grünen Tisch: Tottenham aus der Conference League ausgeschieden

Zwar hat Tottenham nicht sportlich mit 0:3 gegen Stade Rennes verloren, so ist die abgesagte Partie nun aber gewertet worden. Für die Spurs gleichbedeutend mit dem Conference-League-Aus.

Am 9. Dezember hätte das Team von Antonio Conte sein Schicksal noch selbst in die Hand nehmen können. Doch zum letzten Gruppenspiel gegen Tabellenführer Stade Rennes kam es aufgrund des Corona-Ausbruchs bei den Londonern nicht. Wie mehrere Premier-League-Spiele der Spurs musste auch diese Partie abgesagt werden.

Anders als in der Liga, wo die Spiele nachgeholt werden, wurde das Duell mit Rennes nun am grünen Tisch gewertet - mit 0:3 aus Spurs-Sicht. Somit ist Tottenham, das ohnehin auf Platz 3 und unter Zugzwang gestanden hatte, aus der Conference League ausgeschieden. Das teilte die UEFA am Montagvormittag mit.

Laut deren Reglement muss die Gruppenphase bis zum 31. Dezember abgeschlossen sein, was nun nicht mehr möglich war. In diesem Fall würde laut UEFA-Regeln "der Verein, der nicht an diesem Spiel teilnehmen kann, dafür verantwortlich gemacht".