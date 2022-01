Am Geburtstag: Vlahovic wechselt für 70 Millionen Euro zu Juventus

Juventus hat den aktuellen Toptorjäger der Serie A verpflichtet: Dusan Vlahovic wechselt an seinem Geburtstag aus Florenz nach Turin - ein kostspieliger Vorgang.

Dass Dusan Vlahovic erneut eine herausragende Saison spielt, ist natürlich auch Juventus Turin nicht verborgen geblieben. Der Angreifer schoss 17 Treffer in 21 Serie-A-Spielen für die AC Florenz und führt damit zusammen mit Lazios Ciro Immobile die Torjägerliste an. Insgesamt stehen 44 Tore in 98 Spielen in der höchsten italienischen Liga für den serbischen Nationalspieler zu Buche.

Ab sofort will Juventus von seinem Torhunger profitieren. Seit Freitagabend ist der bisher kostspieligste Transfer des Wintertransferfensters perfekt: Die Alte Dame zahlt nach eigenen Angaben eine Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro an die Fiorentina, die in drei Jahren zahlbar ist und über Bonuszahlungen noch auf bis zu 80 Millionen Euro ansteigen kann. Vlahovic unterschrieb an seinem 22. Geburtstag einen Vertrag bis Sommer 2026.

Zunächst hatte es Gerüchte gegeben, dass es den Mann aus Belgrad, der eine Verlängerung seines bis 2023 gültigen Vertrags in Florenz abgelehnt hatte, auf die Insel zum FC Arsenal ziehen würde. Nun bleibt er doch in Italien und erhält bei Juve, dem Klub, zu dem er unbedingt wollte, die frühere Nummer von Cristiano Ronaldo: Als "DV7" verkündete der Ex-Meister den Neuzugang.

