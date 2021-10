Am Ende klappt es mit den Rebounds: Oldenburg schlägt Rytas Vilnius

Auftaktsieg für die Oldenburger Donnervögel in der Champions League. Die Niedersachsen behalten gegen das litauische Spitzenteam Rytas Vilnius knapp die Oberhand.

Nach einer kämpferisch über die kompletten 40 Minuten überzeugenden Vorstellung und im Schlussviertel auch den nötigen Rebound-Erfolgen am Brett (14:5) feierten die EWE Baskets per 76:72 den erhofften Startsieg in die Champions League. Der Gast aus Litauens Hauptstadt Vilnius lieferte Oldenburg jedoch eine bis zum Schluss enge Partie auf Augenhöhe.

Max Heidegger avancierte im Team von Head Coach Mladen Drijencic zum Topscorer, 26 Punkte gingen auf das Konto der Nummer 3. An seiner Seite spielte auch der aus Bamberg geholte Point Guard Bennet Hundt groß auf vor 2836 Fans. 15 Punkte, sieben Rebounds und sechs Assists belegen die starke Vorstellung des neuen Strippenziehers.

Am Ende war es Heidegger, der erst drei Freiwürfe verwandelte und dann zwei Mal stark zum Korb zog und auf 72:70 stellte. Ein Block und ein Offensivrebound von Routinier Rickey Paulding sowie ein Hundt-Steal entschieden das Spiel letztlich.