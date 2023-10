"Am Anfang dachte ich: Bin ich hier im Urlaub? Oder ist das mein Arbeitsplatz?"

Adi Hütter grüßt mit der AS Monaco vom Platz an der Sonne. Das liegt nicht nur am meist schönen Wetter an der Cote d’Azur: Nach acht Spieltagen steht Monaco vor Nizza und Paris auf Platz 1. Im großen kicker-Intervierview (Donnerstagsausgabe) spricht der Trainer über seine ersten Monate in Monaco und Angebote aus Saudi-Arabien.

