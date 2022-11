Am 3.11.: Geld verdienen leicht gemacht - FUT Trader geben Tipps

Donnerstag ist kicker eSport Tag. Jede Woche versorgen wir euch auf Twitch mit einem brandheißen Thema. Diesmal: Tipps, Geheimnisse und Tricks der Profis beim Traden.

"Wir wollen Coins verdienen", fasst Jan 'GamingAlm' Bergmann das Thema des heutigen Talks schnörkelos zusammen. Zusammen mit Top-100-Trader Manuel 'MM___TV' Madl geht er heute ab 19:30 Uhr im kicker eSport Talk auf Twitch allen brennenden Fragen nach.

FIFA ist einen Monat draußen und für alle Ultimate-Team-Spieler heißt es spätestens jetzt: Coins sammeln für die begehrten Karten und, um das eigene Team bestmöglich aufzustellen. "Wir schauen, was man aktuell traden kann - zu welchen Uhrzeiten und Tagen das sinnvoll ist", erklärt Bergmann: "Wann sollte man in bestimmte Karten reingehen, wann verkaufen?"

Zusätzlich will er Donnerstagabend live auf Sendung in FIFA traden und zusammen mit seinem Gast die Feinheiten und Methoden der Profis darstellen.

"Wir passen das auch an Budgets der Spieler an", so Bergmann weiter. Einschalten lohnt sich also, denn natürlich könnt ihr die beiden Experten auch mit euren Fragen löchern. Donnerstag ab 19:30 live auf Twitch.

Die Streaming-Übersicht für November

10.11: FIFA Coaching Pro-Bono - Taktiken auf dem Prüfstand

FIFA Coaching Pro-Bono - Mit Alexander 'Bono' Rauch. kicker eSport

Wenn Alexander 'Bono' Rauch auf Sendung geht, wird es taktisch. Diese Woche noch viel mehr als sonst denn das Thema lautet: Taktiken. Welche kursieren gerade im Netz, welche nutzen die Profis? Unser FIFA-Coach zeigt euch, wie ihr sie bestmöglich spielen könnt.

17.11: kicker eSport Talk - TBD

Der kicker eSport Talk. kicker eSport

Es ist wieder Talk-Zeit! Fachlich kompetent führt Urgestein Christian Gürnth auch diesen Donnerstag durch ein brennendes Thema unserer Zeit. Was genau das dieses Mal ist, ist noch nicht entschieden. Seid gespannt!

24.11: Frag Marius! - Community Thema

Frag Marius - Mit Marius Lauer kicker eSport

Im Oktober haben euch die Jobs im eSport besonders interessiert und Marius ist der Frage auf den Grund gegangen, was man eigentlich in der Branche arbeiten kann. Ihr habt auf Instagram die Wahl. Derzeit weit in Führung die Frage: Wie trainiert ein eSportler richtig?

