Am 22.9.: Moderator Marius Lauer klärt: Warum ist es so schwer, gegen Cheater vorzugehen?

Donnerstag ist kicker eSport Tag. Jede Woche versorgen wir euch auf Twitch mit einem brandheißen Thema. Diesmal: Marius Lauer und sein Experte klären, warum es so schwer ist, das Cheaten zu unterbinden.

Marius Lauer ist Experte in Sachen eSport. Als Moderator ist er immerzu mittendrin im Geschehen und nah dran an den heißesten Themen. In unserer neusten Stream-Rubrik auf Twitch beantwortet er von euch gestellte Fragen.

Zum Start des Formats geht er dem Thema Cheaten auf den Grund. Warum ist es so schwer, etwas dagegen zu tun? "Es gibt grundlegende Regeln und Gesetze, die erstmal jeder einhalten muss. Cheaten ist gleichzusetzen mit Doping im Sport. Es wird weiter gedopt, aber herauszufinden, wie, wann und wo gedopt wird, gestaltet sich immer schwieriger. Gleiches gilt auch beim Cheaten", so Lauer.

Sein Gast Andreas Schneider, seines Zeichen CTO der GameCatering Media UG, Programmierer und Turnier Veranstalter teilt zwei Sichten auf diese Frage. Er will Lauer in seinen Ausführungen unterstützen, kann dabei jedoch technisch genauer Stellung beziehen, warum das Unterbinden so schwer fällt.

Und wo die Community eh schon fragt, warum es neue Skins gibt, wenn die Entwickler nicht mal gegen Cheater vorgehen, klären die beiden gleich die Frage, warum auch Skins in diesem Zusammenhang wichtig sind.

Lauer beantwortet natürlich ebenfalls Fragen aus dem Chat. Der Fokus des Streams liegt dabei auf den Bemühungen, Cheaten zu unterbinden, dem Einfluss von Cheats und der Turniersicherheit. Donnerstag 19:30 auf Twitch.tv gehts los.

29.09: kicker eSport Pro Clubs

Thema: Das ist neu in FIFA 23 und so baut ihr euren Pro auf. Morgen erscheint FIFA 23! Ein neuer Teil ist immer ein guter Startpunkt für alle, die mal in die Pro Clubs-Szene hineinschnuppern wollen. Patrick Baur geht am 29. September für uns auf Sendung und zeigt allen Interessierten die Neuerungen in Pro Clubs und Grundlagen, um eigenen Pro zu erstellen und sinnvoll zu entwickeln.

