Am 18. Geburtstag: Eintracht befördert Youngster Baum

Eintracht Frankfurt hat Außenverteidiger Elias Baum an seinem 18. Geburtstag mit einem Profivertrag ausgestattet. "Elias hat sich insbesondere in den vergangenen Monaten herausragend entwickelt. In unserer U 21 ist er trotz seines sehr jungen Alters bereits ein absoluter Leistungsträger und hat darüber hinaus auch bei den Profis mit guten Trainings- und Testspielleistungen auf sich aufmerksam gemacht", sagt SGE-Sportdirektor Timmo Hardung. Baum gehörte in der Europa Conference League bereits zweimal zum Spieltagskader, wartet aber noch auf sein Profidebüt.