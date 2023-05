Am 16. Geburtstag: Bayern verpflichtet kroatisches Top-Talent Puljic

Der FC Bayern München verstärkt sich mit Innenverteidiger Ljubo Puljic, der an seinem 16. Geburtstag einen "langfristigen" Vertrag beim Rekordmeister unterzeichnete.

Wie die Bayern am Mittwoch auf ihrer Vereinswebsite mitteilten, wechselt mit Ljubo Puljic ein kroatisches Innenverteidiger-Talent zur neuen Saison nach München. Puljic, der am Mittwoch seinen 16. Geburtstag mit der Vertragsunterschrift in München krönen durfte, ist vorerst für die U 17 eingeplant. Doch beim Rekordmeister halten sie große Stücke auf den hochgewachsenen Abwehrspieler, weswegen er einen "langfristigen" Vertrag erhielt. Wie lange dieser läuft, gab der FCB nicht bekannt.

"Ljubo ist ein zweikampfstarker Verteidiger mit Gardemaß", wird Halil Altintop, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus, in der Vereinsmitteilung zitiert: "Er verfügt über eine große Mentalität, gibt immer alles auf dem Platz für seine Mannschaft. Zudem hat er einen prima Charakter."

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Puljic von vielen Topklubs in Europa, darunter auch der FC Barcelona und Juventus Turin, intensiv beobachtet worden sein. Am Ende machten die Bayern das Rennen, was Altintop vor allem mit dem großen Bemühen um den Innenverteidiger begründet: "Wir freuen uns sehr, dass unser Scoutingteam um Kaderplaner Florian Zahn diesen Wechsel mit viel Nachdruck realisieren konnte und Ljubo an den Campus wechselt."

Mit 15 Jahren Stammspieler bei der U-17-EM

Puljic, im ostkroatischen Vinkovci geboren, spielt seit Winter 2018 für die Nachwuchsmannschaften des Erstligisten NK Osijek. Zuletzt kam er als U-16-Spieler schon regelmäßig für die kroatische U-17-Nationalmannschaft zum Einsatz - so auch bei der aktuell laufenden U-17-Europameisterschaft.

In allen drei Vorrundenspielen der kroatischen Mannschaft stand Puljic über die vollen 90 Minuten als Innenverteidiger auf dem Rasen, bei dem einzigen Punktgewinn gegen die Niederlande (1:1) erzielte der Linksfuß auch das Tor des Tages für sein Heimatland.