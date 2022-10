Am 13.10: Mit Pässen zur Kontrolle über das Spiel

Donnerstag ist kicker eSport Tag. Jede Woche versorgen wir euch auf Twitch mit einem brandheißen Thema. Diesmal: Alexander 'Bono' Rauch coacht euch in Punkto Pässe, Ballstafetten und Taktik.

Die Basis eines Fußballspiels sind nicht Schüsse auf den Kasten, sondern die Pässe. Wer sie beherrscht, kommt schnell vors Tor und kann sich im Zweifel auch den Starstürmer mit 90 Abschluss sparen.

Es ist Bono-Zeit im Oktober - unser FIFA-Coach Alexander Rauch geht heute Abend um 19:30 Uhr auf dem kicker eSport Twitchkanal auf Sendung. Und das heißt: Es wird taktisch. Das Thema diese Woche: Der Pass.

"Ich möchte mich mit dem Offensivspiel insofern beschäftigen, dass es diesmal nicht um Laufwege geht, sondern es dreht sich alles um den Pass", sagt 'Bono' vorab.

Woche für Woche erklärt der Veteran die taktischen Feinheiten auf kicker eSport, seit September hat er auch eine eigene Sendung auf Twitch. Pro-Bono ist eure Chance noch tiefer in die taktische Materie zu schauen und natürlich auch, um dem FIFA-Coach direkte Fragen zu stellen.

"Der Pass soll die Basis in einem Fußballspiel darstellen und da beginne ich bei Null", gibt 'Bono' einen Ausblick auf den heutigen Stream. Er nimmt einerseits neue Spieler in den Fokus, aber richtet sich auch an die Veteranen: Klar ist erst zu klären, was es für Pässe gibt, und wie die ausgeführt werden.

Der FIFA-Coach erklärt dazu natürlich aber auch die Nutzungsszenarien: Wann ist der Pass sinnvoll? In welchen Strukturen und gegen welche Gegner muss welches Passsystem gespielt werden und was müssen die eigenen Spieler dazu mitbringen und wie eingestellt werden?

Es wird also eine Stunde voller Wissen im Stream. Zu Beginn kommen Neulinge auf ihre Kosten und dann legt der Coach mit der fachlichen Tiefe los.

Also markiert euch den Tag rot im Kalender und schaut am Donnerstag um 19:30 live auf Twitch zu. Eure Fragen könnt ihr wie immer direkt im Chat stellen.

Die Streaming-Übersicht für Oktober

20.10: Frag Marius! - Community Thema

Frag Marius - Mit Marius Lauer kicker eSport

Marius Lauer ist der Experte, wenn es um Fragen rund um eSport, Technik und Allgemeines geht. Am 20.10 geht er live und bespricht ein Thema, das vorab von der Community gewählt wird. Wir halten euch auf dem Laufenden!

27.10: kicker eSport Talk - Anstoss 2022

Der kicker eSport Talk. kicker eSport

Den Monat abschließen wird Christian Gürnth mit seinem Talk. Unser Host spricht mit den Entwicklern von Anstoss 2022 über Druck bei der Spieleentwicklung, Deutschland als Softwarestandort und Erwartungshaltung der Spielenden. Welche Vor- und Nachteile bringt eine treue Fanbase der Marke mit sich? "Wo sieht sich der Entwickler im Vergleich zu Mitbewerbern? Was gibt es Neues in Anstoss 2022 und wo geht man nicht mit der Zeit um die eigenen Wurzeln nicht zu verlieren?", fragt Gürnth und ergänzt: "Zudem könnt ihr Fragen im Chat stellen."

