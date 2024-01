Altun wechselt erneut nach Lippstadt

Yasin Altun hat die Verantwortlichen von Rot Weiss Ahlen um eine Vertragsauflösung gebeten. Die Wersestädter kamen dieser Bitte nach. Der 28-jährige Mittelfeldspieler kehrte erst im Sommer zum ehemaligen Zweitligisten zurück und stand in der laufenden Saison in 13 Regionalliga-Partien auf dem Feld. Bereits zum dritten Mal schlägt Altun seine Zelte nun beim SV Lippstadt 08 auf, den erst zu Saisonwechsel verlassen hatte. Yasin verkörpert, was man auf dem Platz unter einem Kampfschwein versteht. Ein Spielertyp, der keinen Ball verloren gibt und gegen den niemand gerne spielt“, so SVL-Sportdirektor Dirk Brökelmann.